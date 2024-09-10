林明禎緋聞男友認「正在追求」！　霸氣護愛：對她很有好感

記者王靖淳／綜合報導

港團MIRROR成員呂爵安（Edan）日前和馬來西亞女星林明禎爆出緋聞，兩人趁工作空檔約會，過程全被拍了下來，男方最近出席公開活動被問及此事時表示，彼此正在互相了解的階段，今（10）日更在Threads大方坦承對女方有好感，且正在追求對方，希望未來彼此能有發展的空間。

▲林明禎（圖左）、呂爵安日前爆出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／edanlui、minchen333）



呂爵安透露，他與林明禎目前只是朋友，沒有任何其他進展，不過他也承認對女方有好感，正在追求對方，希望未來有進一步發展的機會。然而，現階段雙方僅止於朋友，他希望外界不給予兩人一些私人空間，不要再對他們的關係進行猜測。呂爵安強調，不希望影響女方的聲譽，所以此次澄清是為讓事件告一段落，期盼大家能尊重當事人的感受與隱私。

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▲呂爵安大方坦承正在追求林明禎。（圖／翻攝自Threads／edanlui）

呂爵安提到，昨（9）日晚上在瀏覽一篇Threads的貼文時，看到有部分針對林明禎的猜測，他認為這樣對女方不公平，原本想留言制止，但為避免事態擴大，最終放棄了。不過，他在過程中不小心按到讚，導致誤會產生。為此，呂爵安坦言，最近看到太多流言，他的性格無法忍受這種情況，所以才決定公開澄清。