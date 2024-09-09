「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

記者劉宛欣／綜合報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」好幾間店陸續收攤。原本在全台有8家分店的超派炸雞，現在只剩下一家營業。針對外界對倒閉潮的疑問，超派炸雞的經營者文哥親自上YouTube頻道「車販子喬納森耶」進行澄清說明。

▲超哥與友人合開的超派炸雞只剩一家。（圖／ETtoday資料照）

文哥指出超派炸雞的品牌成立後，在短短1年多內經歷了不少波折，坦承「超派鐵拳」事件對品牌確實造成了不小的影響。他也強調，當初的加盟計畫雖然有一定的構想，但由於發生了無法預測的風波，公關處理也不盡完善，才會造成很大的負面影響，導致店面數量急遽縮減。他表示：「其實超派炸雞本質是好的，但品牌在運作中遇到了太多無法掌控的問題。」

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▲文哥坦言去年一連串風波傷到品牌。（圖／翻攝YouTube／車販子喬納森耶）

2023年超派炸雞曾發生「倒油事件」以及「超派鐵拳」風波。雖然這些爭議事件帶來負面影響，但文哥表示：「超派鐵拳事件對品牌確實有傷，其實超哥也為這件事一直彌補，我認識他已10幾年了，他對這件事一定會負責到底，他也會做到最好，我們就讓時間來證明。」表達了對超哥的信任，同時也向所有受影響的加盟主致歉。