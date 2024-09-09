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2024金馬電影學院入選學員名單公開　2導師「影展經歷」超狂！

記者黃庠棻／台北報導

2024年第16屆金馬電影學院今（9）日公布入選學員名單，本屆邀請甫以《白衣蒼狗》榮獲坎城影展「金攝影機特別提及獎」的曾威量，和憑《空房間裡的女人》贏得柏林影展邂逅單元「評審團特別獎」的邱陽擔任導師，他們也分別是金馬學院第六、七屆學員。

▲2024金馬電影學院導師_曾威量。（圖／金馬執委會提供）

▲2024金馬電影學院導師曾威量。（圖／金馬執委會提供）

除了兩位導師隨班指導，也將邀請多位國際影人線上與學員交流。今年脫穎而出的14位學員是：黎樂怡、任泓霖、伊江、陳瑋婷、温晴、蘇鈺淳、元圓、楊羚、張雅柔、陳映如、廖鏡文、陳靖安、陳百匯、鄧家熙。他們將透過近一個月的時間密集交流，歷經劇本討論、勘景、拍攝、後製，以團隊的形式完成短片，並於11月20日在金馬影展放映結業作品。

金馬電影學院院長廖慶松與兩位導師對今年報名學員的作品皆給予高度評價，經過激烈的討論與抉擇，才終於定出學員名單。廖慶松笑稱「兩位導師個性都十分『龜毛』，除了多次商討如何帶領學員，也規劃詳細的期程和內容，相信他們會把寶貴經驗傳承下去！」

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▲2024金馬電影學院院長_廖慶松。（圖／金馬執委會提供）

▲2024金馬電影學院院長廖慶松。（圖／金馬執委會提供）

導師邱陽也非常期待與學員見面，希望可以跟他們分享人生的故事，互相學習。導師曾威量則表示「很榮幸能和邱陽一起為金馬電影學院服務。學院是我電影創作的養成關鍵，承蒙導師、同儕的激勵和啟發，如今回首十年前的點點滴滴倍感珍貴，期許接下來陪伴學員們創作的時光裡，亦把這份能量傳遞下去。」

▲2024金馬電影學院導師_邱陽。（圖／金馬執委會提供）

▲2024金馬電影學院導師邱陽。（圖／金馬執委會提供）

本屆入選學員不僅深具潛力，短片作品也相當亮眼。導演組的黎樂怡來自馬來西亞，以《洗淨》勇奪盧卡諾影展最佳國際短片獎；新加坡的陳瑋婷以《一萬八》入圍法國克萊蒙費宏影展；來自緬甸的伊江以《公雞》入圍柏林影展新世代單元競賽。

師承名導黑澤清的蘇鈺淳以《不是豬的問題》獲得日本PIA影展評審團特別獎；元圓的《雁南飛》不僅贏得香港電影節評審團大獎，在國際也獲獎連連；畢業於東京東放學園映畫專門學校的任泓霖以《晚風》入圍FBS新青年劇本展優秀劇本獎；温晴的《二十八天》則入圍亞洲日舞影展及高雄電影節短片競賽；楊羚的《黑犬》亦入選釜山影展超廣角短片競賽。

編劇組的兩位學員，包括曾以《三點水》入圍金穗獎的張雅柔，以《安普羅天使》獲「第44屆優良電影劇本」特優獎的陳映如。攝影組的四位學員更有豐富的實務經驗，有以《公鹿》、《注意看，這個女人……》勇奪金穗獎最佳攝影的廖鏡文；來自香港的鄧家熙與陳靖安，也分別參與拍攝《時代革命》和《直到我看見彼岸》兩部金馬得獎作品；陳百匯曾獲美國電影攝影師協會傳承獎提名，參與的《我很好，謝謝問候》，更獲得SXSW影展評審團特別獎。

除了金馬電影學院的活動課程安排，曾威量、邱陽兩位導師更特別為學員們邀請到多位國際重量級影人展開線上交流，包含今年以《你是我眼中的那道光》獲得坎城影展評審團大獎的印度導演帕亞爾卡帕迪亞；曾獲翠貝卡影展最佳攝影的德國攝影指導Constanze Schmitt。

還有與名導李歐卡霍合作多年、四度獲得法國凱撒獎提名的混音師Emmanuel Croset；以及坎城影展導演雙週選片人與影評人王穆岩，透過他們的精彩經歷，帶給學員更多啟發。第16屆金馬電影學院將於10月21日至11月23日展開。

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金馬電影學院, 曾威量, 邱陽

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