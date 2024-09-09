《不夠善良》播完4個月有彩蛋！許瑋甯再演〈Rebecca〉：她回來了

記者吳睿慈／台北報導

人氣台劇《不夠善良的我們》於5月播畢，由許瑋甯飾演的Rebecca掀起眾多事業女強人的共鳴，令觀眾心疼又不捨。相隔4個月，許瑋甯一口答應出演蔡健雅所唱的歌曲〈Rebecca〉MV，帶來最終彩蛋，歌迷又驚又喜。

▲許瑋甯飾演的「Rebecca」引起很多現代女性共鳴。（圖／亞神音樂提供）



蔡健雅（Tanya）為戲《不夠善良的我們》所製作的歌曲及配樂有如畫龍點睛般，帶著觀眾進入戲劇的世界裡。她透露，「當初徐譽庭導演跟我聊劇本的時候，就要求一定要有一首歌唱到『Rebecca』，後來我將歌曲方向設定為于向立愛上Rebecca之後的癡情表現，寫完歌之後再看到劇本，覺得好像看到一個活生生的Rebeeca存在於我們這個世界，到處都有Rebecca，連我也是一位Rebecca。」

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對於這首歌充滿共情，蔡健雅決定要把歌曲拍成MV，「其實這是個很瘋狂、很突然的決定，而且我還更瘋狂的對我的團隊說，我只要許瑋甯來拍！如果她沒時間，這個計畫就取消。」而許瑋甯從徐譽庭導演那邊接獲邀約，二話不說立刻答應，令她感動不已。

▲〈Rebecca〉拍成MV粉絲超驚訝。（圖／亞神音樂提供）



《不夠善良的我們》雖已殺青許久，但隨著歌曲的重複播放以及MV導演邱柏昶的情緒引導，屬於Rebecca的矛盾與糾結就自然地浮現在許瑋甯心中，「當中好幾幕戲，我真的覺得Rebecca回來了，很高興可以再次與Rebecca合體。」

▲▼許瑋甯再演「Rebecca」，在拍攝MV時覺得「她回來了」。（圖／亞神音樂提供）



〈Rebecca〉是蔡健雅私心比較偏愛的一首歌，雖然原本只是影集中的一部分，但這首歌走出了影集之外，活出自己的一條路，引發大家對這個角色的共鳴。蔡健雅表示，《不夠善良的我們》裡每個角色的個性，都很像是我們身邊熟悉的人，像她就覺得自己與Rebecca有很多共同點，所以更是想要拍這支MV，來致敬所有在社會奮鬥，外表偽裝著堅強，但其實內心脆弱的每一位「Rebecca」。MV將於10日晚間8點在Tanya蔡健雅的官方YouTube頻道首播。