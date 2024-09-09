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狂被問棒棒堂合體「洩氣感非常嚴重」！小煜直球認了：無法一直活在過去

記者潘慧中／綜合報導

小煜（楊奇煜）出身自《模范棒棒堂》，昔日在節目中的表現深植人心。沒想到，最近因為「我是以前棒棒堂的小煜，我一直很想擺脫這個名字」這句話，讓部分粉絲感到不滿。對此，他9日直球回應了。

▲▼小煜楊奇煜。（圖／翻攝自Threads／yangchiyu）

▲小煜直球回應。（圖／翻攝自Threads／yangchiyu）

粉絲日前聽到小煜在廣播節目提到「我是以前棒棒堂的小煜，我一直很想擺脫這個名字，但真的好難擺脫，怪我自己沒什麼代表作」後，在Threads表示無法接受對方用「擺脫」2字來形容讓自己成名的作品。

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▲繼Energy回歸後，棒棒堂的合體進度再度引發關注。（圖／資料照）

對此，小煜先是謝謝粉絲注意到他的訪談，接著，他表示人不可能一直活在過去，尤其是盡力完成現階段的作品卻「總是被關注在合不合體時」，他坦承當下「洩氣感是非常嚴重的」。

▲楊奇煜日前推出新作品。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，關於「Lollipop棒棒堂」的合體進度，阿緯7月曾坦言卡關原因在於各自的時間配合，「各自都有在努力，我是被演藝圈耽誤的上班族，好不容易拔出來，又要拉回去，如果大家準備好了，我有再多想法跟問題都不是問題了，就再年輕一次，如果這個演藝圈需要我們，想要再看到棒棒堂，再出來就好，不然沒有意義，會再討論一下。」

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小煜, 楊奇煜, 棒棒堂

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