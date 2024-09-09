一早林口跑業務「驚喜巧遇李洋」！0變裝大方合照　林道遠嗨翻了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林道遠從《超級星光大道》出道，曾在電視劇《新兵日記》中飾演「賴虎」一角，贏得廣大觀眾的喜愛，今年他宣布迎來「事業第二春」，轉型成為房地產經紀，9日在林口跑客戶時，意外巧遇羽球金牌國手李洋，讓網友直呼超羨慕。

▲林道遠巧遇李洋。（圖／翻攝自林道遠臉書）



林道遠9日在臉書發文，「在林口跑業務的路途中，眼尖的突然看到一位熟悉的身影。」原來他意外在路上遇到剛退休的羽球金牌國手李洋，李洋保持著招牌的靦腆笑容，親切答應合照，他興奮地比出「YA」手勢，寫道：「謝謝李洋對台灣羽球壇的付出！我們以你為榮。」

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▲李洋宣布引退。（圖／記者莊喬迪攝）



林道遠2015年與妻子張淨婷結婚，育有一對子女，轉行當房仲後，放下藝人光環常出外跑業務，過去被目擊在林口街上親自發宣傳單，目擊的路人大讚：「認真的男人最帥氣！大家有在路上看到道遠嗎？如果有一起給他鼓勵鼓勵吧。」他事後在臉書發文說道：「從零學起，雖然起步比較慢了點，但凡走過必留下痕跡，一步一腳印相信一定會有成功的一天。」

經歷過諸多副業的不順，林道遠曾接受《ETtoday星光雲》專訪時談到原因：「因為台灣演藝圈比較不穩定，我也想趁年輕有多一點挑戰，我不想等到我40、50歲的時候再來有中年危急，現在還有體力能力就趕快尋找新的，我也沒有放棄演藝圈。」透露準備了半年，老婆未來也可能加入房仲的行列，夫妻倆一起拼事業。