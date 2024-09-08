記者王靖淳／綜合報導

網紅Joeman去年11月因涉嫌吸食及持有大麻被查辦，獲緩起訴處分確定，將開始提供100小時的義務勞務，最近他在YouTube頻道上傳紀錄片，直擊詐騙集團車手被抓。影片曝光後，立即掀起網友討論，不過也有部分酸民認為，Joeman拍片的動機是想洗白。為此，他今（8）日透過IG限動發聲做出回應了。

▲Joeman會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／joemanweng）



Joeman透露，該紀錄片早在2023年上半年就已經開始製作，與去年11月的大麻案完全無關。他表示：「總不可能我預判我會被抓，所以提前拍這個影片要洗白吧。」以此澄清網友對他的誤解。對於酸民的質疑留言，Joeman也在回應中進一步解釋，當時在拍攝這支紀錄片時，根本沒有任何涉及大麻的風波，因此所謂的「洗白」說法並不成立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Joeman回覆酸民留言。（圖／翻攝自Facebook／joemanweng）

此外，透過Joeman日前公開的預告片可見到，他與Daniel合作加入存股群組當臥底半年，發現詐騙集團要求投錢6位數，接著順利約出詐騙集團出來面交取錢後，警方便出現逮人。Joeman在影片最後呼籲，「當車手是非常非常不划算，千萬不要去當車手。」畫面曝光後，立即在網路上掀起討論，紛紛留言表示擔心Joeman的人身安全，「拿生命拍片」、「佩服這個企劃」、「感覺會被黑道警告」。