鳳小岳「清理死亡現場」太入戲：食慾有影響　不敢帶味道進家門

記者蕭采薇／台北報導

影集《人生清理員》藉由死亡案件中，擔任特殊現場清掃的專業工作者，梳理了自我面臨的人生課題。這項工作很不容易，鳳小岳表示，要有鋼鐵般的心，不畏懼任何的挑戰。宋芸樺覺得要很有同理心，這份職業表面上是清理打掃，其實也處理了人跟人之間的狀況。

▲《人生清理員》鳳小岳（右二）與黃冠智（右一）、蔡嘉茵（左一）專門清理特殊現場。（圖／八大電視提供）

回想拍攝期間，除了要克服全套防護衣帶來的高溫難耐，鳳小岳透露，食慾上也有影響，因為知道必須要保留體力，即便自己不想吃，還是會吃點東西。在扮演角色期間如何調整心情？鳳小岳說，下戲後「要把所有的事情都擺在門外，不把它帶回家裡，清潔的那些不管是味道、故事裡面的那些心情，必須要放在門外。」

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▲《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺 。金士傑、蔡嘉茵、黃冠智主演。（圖／八大電視提供）

鳳小岳認為這份職業其實是有一種戰鬥精神，如果把它帶回家的話，覺得會太勞累，「其實出門的時候，我的那個心情是一種鎧甲，所以當我回家後，我會把那個鎧甲給脫下來，讓我可以回到做我自己。」

▲《人生清理員》金士傑認為「特殊現場清理工作」非常有意義。（圖／八大電視提供）

飾演「明日清潔社」老闆的金士傑，角色背景混過幫派，金盆洗手後接觸殯葬行業，才發現沒有專門做特殊現場的清潔人員，因而成立了這家公司。拍攝這部劇集讓金士傑無意中去思考，「我在這年紀，不禁會想何時何地有一個情況發生，我走了，或者是像我這樣的人走了，誰來幫我收拾，假如你沒有家人的話，天底下應該很多這樣的人，這是一個很有意義的工作。」

▲《人生清理員》宋芸樺透露角色在前幾集臭臉，是因為遭遇重大事情。（圖／八大電視提供）



劇中飾演金士傑女兒的宋芸樺，前幾集裡的角色看起來很臭臉，她透露其實是因劇情經歷重大事件的無力感。談到最初接觸劇本，她才知道有這個行業，而籌備期親身經歷了親人離世，開拍後感觸更深，過程中也療癒了自己；劇中讓她很有共鳴的地方，是面對各種情境，也想到自己的身後事，宋芸樺說，有一天跟父親聊起生死課題，她希望自己給人都是很快樂的事。《人生清理員》8日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。