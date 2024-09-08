冼迪琦被疑沒討論度？網點「台啦啦隊現況」　支持者狂讚：現場超讚

記者張筱涵／綜合報導

台灣啦啦隊隊員現在的聲量完全不輸出道的藝人，親民且充滿活力的表現，擁有一群忠實粉絲支持。有網友提到從AKB48 Team TP畢業的冼迪琦轉戰啦啦隊後，討論度似乎不太高，回覆區的網友們點出現況外，也提到冼迪琦其實聲量也偏高，而且才第一年，未來可期。

▲冼迪琦去年底轉戰啦啦隊。（圖／翻攝自Facebook／冼迪琦 小迪）



網友7日在「BaseballXXXX」版發表討論冼迪琦的文章，他提到近日看沈玉琳的網路節目看到冼迪琦：「真的低調讚，我是本質迷，啦啦隊都覺得還好，但是看迪琦真的是會暈船的那種，她是不是已經跳2年了？怎麼討論度沒那麼高？」

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不過，其實冼迪琦2023年9月9日才加入中信兄弟啦啦隊，嚴格說來資歷才剛滿一年，有網友提到其實不是冼迪琦的討論度低，而是現在紅的啦啦隊員多，分散的情況下才會看起來聲量偏低，「只是因為今年更多人競爭聲勢」、「去年捧珺珺接班人，今年上半都在推邊邊，所以聲量差不少」、「因為現在台綜不景氣，不要說峮峮接班，要追上當年粿都很難，曝光機會已經沒以前多」。

而且，許多人也都非常支持和喜愛冼迪琦，「現場真的讚，應援超賣力」、「從AKB就覺得她很讚」、「她真的是跳起來最有活力的」、「小迪根本脆上活網仔，感覺她也很努力、敬業，滿喜歡她的」。也有人提到冼迪琦今年8月在中信兄弟K歌主題日演唱〈海闊天空〉，為眾人留下深刻印象。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）



▼冼迪琦演唱〈海闊天空〉。（影片／取自YouTube／Passion Sisters【宏將多利安國際股份有限公司】，如遭刪除請見諒）

