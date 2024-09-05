《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》全新電影《角頭－大橋頭》在社群平台討論度火熱，施名帥在片中飾演的阿猛在一場打鬥中意外腹部遭到砍傷，讓許多觀眾忍不住落淚，「大腸麵線」的一幕更引發話題，沒想到還真的釣出過來人經驗分享。

▲《角頭－大橋頭》施名帥腹部遭到砍傷，畫面被稱是「大腸麵線」。（圖／曼尼娛樂提供）

有網友好奇在threads發問：「角頭戲裡劃那一刀腸子真的會跑出來嗎？」吸引大批網友回覆，「大陸有個地痞角頭龍哥，就是因為被劃到肚子一刀就腸流滿地」、「有喔，腸子掉出來要趕快塞回去，不然會感染到死掉」、「割到腹膜破掉就出來了，腹腔就表皮、皮下脂肪、腹肌、腹膜／網膜，後面就是腸子了。」

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▲王識賢、王陽明「三度到中南部催票」週末赴瑞豐夜市、逢甲夜市掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

更有人專業解釋：「他捅進去之後，還有扭轉的動作，這會使傷口擴大，是有可能讓腸子出來」、「真實世界裡被蝴蝶刀之類的鋒利刀具割到或水果刀之類的的確會跑出腸子喔，有朋友的爸爸被吸毒犯捅過，是真的腸子出現在面前，幸虧救護車來的快。」

▲《角頭－大橋頭》花絮解密Michael哥和蠍子的情感。（圖／曼尼娛樂提供）

觀眾對於Michael和蠍子之間的情感也有許多討論，有人猜測蠍子想篡位，有人猜測兩人情感甚密超過兄弟情，對此「麥可哥」王陽明也有說出他的看法：「其實Michael還是很疼蠍子的，即便他做出很多超過他預期的事，但蠍子對Michael也是有一定程度的忠誠，相信看到影集的時候，會更了解他們之間的感情。」