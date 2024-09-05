ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》全新電影《角頭－大橋頭》在社群平台討論度火熱，施名帥在片中飾演的阿猛在一場打鬥中意外腹部遭到砍傷，讓許多觀眾忍不住落淚，「大腸麵線」的一幕更引發話題，沒想到還真的釣出過來人經驗分享。

▲《角頭－大橋頭》票房2億倒數中！（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》施名帥腹部遭到砍傷，畫面被稱是「大腸麵線」。（圖／曼尼娛樂提供）

有網友好奇在threads發問：「角頭戲裡劃那一刀腸子真的會跑出來嗎？」吸引大批網友回覆，「大陸有個地痞角頭龍哥，就是因為被劃到肚子一刀就腸流滿地」、「有喔，腸子掉出來要趕快塞回去，不然會感染到死掉」、「割到腹膜破掉就出來了，腹腔就表皮、皮下脂肪、腹肌、腹膜／網膜，後面就是腸子了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－大橋頭》票房2億倒數中！（圖／曼尼娛樂提供）

▲王識賢、王陽明「三度到中南部催票」週末赴瑞豐夜市、逢甲夜市掃街。（圖／曼尼娛樂提供）

更有人專業解釋：「他捅進去之後，還有扭轉的動作，這會使傷口擴大，是有可能讓腸子出來」、「真實世界裡被蝴蝶刀之類的鋒利刀具割到或水果刀之類的的確會跑出腸子喔，有朋友的爸爸被吸毒犯捅過，是真的腸子出現在面前，幸虧救護車來的快。」

▲《角頭－大橋頭》票房2億倒數中！（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》花絮解密Michael哥和蠍子的情感。（圖／曼尼娛樂提供）

觀眾對於Michael和蠍子之間的情感也有許多討論，有人猜測蠍子想篡位，有人猜測兩人情感甚密超過兄弟情，對此「麥可哥」王陽明也有說出他的看法：「其實Michael還是很疼蠍子的，即便他做出很多超過他預期的事，但蠍子對Michael也是有一定程度的忠誠，相信看到影集的時候，會更了解他們之間的感情。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

角頭－大橋頭, 王陽明, 鄭人碩, 蔡振南 龍天翔, 喜翔, 高捷, 太保, 夏靖庭, 孫鵬, 王識賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 名嘴當街忍不住尿褲子！就醫得知竟是「久坐」害的　驚人病況曝光
  2. 柯文哲遭收押音樂劇《倒垃圾》受牽連！　劇團緊急宣布：開放退票
  3. 《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相
  4. 「小調歌后」林淑容睽違12年登綜藝！　爆曾遭唱片公司拒絕內幕：蠻沮喪
  5. 汪蘇瀧女友被抓包是正妹網紅！「演唱會海報用她的臉」歌迷崩潰脫粉
  6. 富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的
  7. 泰國BL劇名導Aof「亞洲影視內容大獎」4連霸最佳LGBTQ
  8. 凱莉母奶倒掉心疼「有點浪費」　帥尪神回覆她感動：這麼好的老公哪來？
  9. 張芸京和鄧紫棋是閨蜜！　現身北京挺她...秘密情誼曝光
  10. 在麻辣鍋店開演唱會！　楊大正不忍了：有點痛苦

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366