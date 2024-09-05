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丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照，「透視＋中空」好身材全都露 。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

記者王威智／綜合報導

自從BLACKPINK的Lisa宣布成立個人工作室後，她的每一步都成為眾人關注的焦點。近期，她與西班牙著名女歌手ROSALÍA合作的新曲〈NEW WOMAN〉已經累積了千萬的點閱數。此外，Lisa也利用空檔時間出遊，並在Instagram上分享了許多美照。

 
 
 
 
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身高167公分的Lisa，被稱為「時尚帶貨王」，她穿過的衣物都能引發熱銷。這次出遊的服裝中，有許多是價格親民的單品，讓粉絲們也能輕鬆獲得渡假鬆弛感。其中一套是來自紐約的小眾服裝品牌Frankies的產品。Lisa穿著這個米白色簍空合身針織套裝，完美展現了有如芭比的完美身材，影片（在嵌入貼文中）中一轉身，若隱若現的黑色丁字褲，性感到讓人暈船。

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▲Lisa穿著這個米白色簍空合身針織套裝，完美展現了有如芭比的完美身材 。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

Lisa在渡假時，特別喜歡選擇有大面積圖案的異國風格單品。來自澳洲品牌ALÉMAIS，拼接、緞面以及大量的花草元素是它們家的特色之一，設計出眾卻又不失高級感，即便漫步在都市叢林中也能擁有與眾不同的自在氛圍。

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▲Lisa在渡假時特別喜歡選擇有大面積圖案的異國風格單品 。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

想要輕鬆解決出遊穿搭問題，休閒套裝無疑是最佳首選！來自美國紐約的運動時尚品牌KITH近幾年成為時尚圈炙手可熱的當紅代表，今年也和Lisa合作拍攝夏季形象廣告。Lisa私下也非常喜歡這類舒適又帶有設計感的服裝，這件V領加上腰部綁繩的上衣完全是為了Lisa的螞蟻腰而生，搭配同系列的短裙再合適不過。

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▲V領加上腰部綁繩的上衣完全是為了Lisa的螞蟻腰而生 。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

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關鍵字

BLACKPINK, Lisa, 新曲, 出遊穿搭, 時尚風格

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