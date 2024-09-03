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愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前4年，距離上次更新社群近況已是2020年哀悼藝人黃鴻升（小鬼）過世。昨（2）日她驚喜公開一張超音波照宣布懷孕，消息曝光後不僅傳出寶寶性別是女生，而且生父還是名上海醫生。然而，愷樂過去上節目《康熙來了》高喊自己會嫁得不錯的片段也遭挖出。

▲▼愷樂。（圖／翻攝自Facebook／Butterfly愷樂）

▲愷樂昨（2）日驚喜公開懷孕的喜訊。（圖／翻攝自Facebook／Butterfly愷樂）

愷樂在2010年曾上節目《康熙來了》的單元「跨世代女星來換衣囉」，與資深女星比莉、狄鶯、戈偉如等人交換「赴離婚簽字」的穿搭，不過就在抽籤決定要和哪位女星交換的同時，愷樂卻遭主持人蔡康永猛虧「我怎麼覺得，我看到蝴蝶未來人生的感覺。」隨後愷樂則大方回應說：「算命老師說我會嫁得還不錯。」

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▲▼愷樂。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲▼愷樂過去在《康熙來了》的片段被挖。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲▼愷樂。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

在談話過程中，另外一位主持人小S更是搞笑插話，問愷樂結婚次數是否為「一次」，愷樂則回應：「一次」，並自信表示自己未來將會生下男寶寶。透露出她對未來家庭生活的期待與自信。此外，當愷樂被蔡康永問道「妳還在迷戀帥的男生喔？」她則大方坦承自己就是為男人而活，「沒辦法，這個壞習慣還是改不掉。」間接透露個人的戀愛觀。

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關鍵字

愷樂, 蝴蝶姐姐, 結婚, 懷孕, 小S, 蔡康永, 康熙來了

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