Makiyo哽咽送別Enzo！曝生前「最後訊息」成遺憾　夢見他從棺材跳出來

記者孟育民／台北報導

造型師Enzo過去是綜藝節目《康熙來了》常客，誇張前衛的造型讓人留下深刻印象。不料，上月25日他因為癲癇發作離世，享年42歲。今（2日）舉辦告別式，好友Makiyo今天穿著Enzo的衣服包包現身，還特別為他化妝，致詞詞時更落淚說：「謝謝你讓我踏入你美好的人生裡面，還好我們每次見面都會珍惜當下所有，有這些美好的回憶就夠了，請你照顧好每個好友，我們也很愛你，現在只是暫時再見而已，再見了。」

▲Makiyo身穿Enzo的衣服跟包包，送別好友。（圖／記者孟育民攝）

Makiyo和Enzo交情深厚，她受訪時透露上次見面是過年時，再Enzo過世前兩周還收到他訊息，突如其來的消息讓Makiyo難以接受，強忍悲痛說：「我覺得還好不是他送我，因為他可能會更痛苦，他是感情很深的藝術家，我剛剛看到他的照片就想如果今天是我，我不曉得他會怎樣。」

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Makiyo表示Enzo最後一通電話，有特別交代要她照顧好自己的身體，「他有交代這些，所以我不能太沮喪，要聽他的話要天天開心，聽到這些我比較有責任感，不然我可能走不出來。」

▲Makiyo強忍悲傷受訪。（圖／記者孟育民攝）



Makiyo回憶和Enzo的時光，有太多的趣事分享不完，她今天還特別為好友化妝，「以前要參加時尚活動都會幫他化妝，好久沒幫他化，有點怕失敗，他很在意眼線，但今天沒有幫他化煙燻妝，今天就是正常的眼線，氣色看起來就像剛睡著。」她表示沒特別和Enzo說什麼，但前兩天有夢見Enzo，「夢中我已經在幫他化妝了，他就從棺材跳出來，然後他就跟大家拍照，他本來就很喜歡跟大家拍照。」