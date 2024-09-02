《角頭》電影最大敗筆「沒有找他演」　網PO照破千讚…本尊現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

電影《角頭—大橋頭》票房大賣1.6億元，同時掀起一連串話題，包括片中髒話出現次數，也被質疑教壞小孩。有網友直指電影最大敗筆是「沒有請他演」，並貼出演員照片，吸引破千人按讚，而照片中的演員正是林義芳，常在八點檔演「大哥」。

▲網友PO照稱《角頭》電影最大敗筆是沒有找林義芳演。（圖／翻攝自角頭IG、林義芳臉書）

網友貼出照片力推「他才是最適合的角頭大哥」，雖然沒有點出名字，仍被眾人認出林義芳，留言「我覺得他年輕的時候很帥」、「他本人真的很帥，比電視上看到的年輕10歲」、「對齁 還有他」、「我覺得他太本土大哥型」、「他不用演」、「其實，一些早期的台語演員，演大哥都真的很適合」。同時也有人提及已故金馬影帝陳松勇。

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▲林義芳活躍八點檔戲劇，常演黑幫老大。（圖／翻攝自臉書／林義芳）

林義芳現年71歲，早期飾演義賊廖添丁走紅，更是常在八點檔戲劇飾演黑道老大，2016年在邱瓈寬執導電影《大尾鱸鰻2》飾演黑道老大「牙槽芳」，角色形象深植人心。他目前擔任台灣藝能總工會理事長，近年進軍短影片市場，時常穿一身黑衣，合體「鐵齒」張煥麟拍「大哥日常」，影片逗趣圈粉，吸引不少網友追蹤。

▲林義芳開設TikTok帳號，合體「鐵齒」張煥麟拍短片圈粉。（圖／翻攝自TikTok）

▲林義芳合體女兒林宜禾。（圖／翻攝自TikTok）