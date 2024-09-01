BIGBANG合體登台！　太陽演唱會合作大聲「拉GD上台」粉絲感動爆

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員太陽連兩天在首爾舉辦演唱會，第一天演唱會上，他邀請團員大聲一起合唱〈A Fool's Only Tears〉，讓粉絲都相當驚喜。沒想到的是，兩人第二天竟直接將GD拉上台，合體畫面令人感動。

▲BIGBANG已經多年沒有合體登台。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn、__youngbae__、d_lable_official）

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太陽和大聲1日在演唱會上合唱BIGBANG的〈WE LIKE 2 PARTY〉，中途將坐在觀眾席的GD請上台；而GD一開始雖然表現得有些害羞，但馬上就進入狀況，開口唱rap，時隔已久的合體讓粉絲都激動留言「好久不見」、「我哭了」。

▲太陽將GD拉上台表演。（圖／翻攝自小紅書）

此外，太陽的巡迴演唱會也將於12月14日於台北流行音樂中心舉辦，門票價格從2800元到8800元不等，一般售票於9月6日早上11點在拓元售票系統開賣。