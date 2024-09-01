《單身》廈情「遭圍堵碰肩」強迫自拍　張語噥怒：能有點分寸感嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣戀綜《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）日前受邀來台擔任開球嘉賓，怎料，竟傳出她在抵達機場時，受到幾名男子強迫碰肩自拍，引發熱議。對此，女星張語噥也發表看法，直批「拜託可以有點分寸感嗎」。

▲尹廈情日前受邀來台開球。（圖／翻攝自Instagram／hi__jjeong2）

張語噥1日轉發尹廈情被強迫拍照的截圖，直言公眾人物不應該被強迫接受合照，更何況是被肢體接觸。她強調，不論是路人詢問路線、發傳單的人，或是那些在捷運口裝成星探的人，異性之間都應該保持適當的距離，「一個點肩膀都會讓人不舒服欸！」

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▲張語噥分享對於尹廈情被圍堵的看法。（圖／翻攝自Instagram／sammymimi3）

張語噥也提到，街頭上常出現用眼神或言語騷擾的情況，對方通常都會針對落單的女性下手，「每個女生都要勇敢保護自己，下次遇到直接開直播送他上螢幕！」

▲張語噥發文。（圖／翻攝自Instagram／sammymimi3）

【張語噥全文】

拜託可以有點分寸感嗎

不是公眾人物就一定要接受合照

甚至還要被肢體接觸

不管只是路人問路、發傳單，還有很多站在捷運口裝星探的那些人

異性就是請保持好距離

一個點肩膀都會讓人不舒服欸！

喔還有路上常常很多眼神、言語騷擾的

專挑烙（落）單女性做這些行為

每個女生都要勇敢保護自己

下次遇到直接開直播送他上螢幕