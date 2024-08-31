直擊／《單身》廈情現身桃園球場！重現「調情下巴」　告白樂天的他

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣戀綜《單身即地獄》捧紅多名素人，其中第三季的尹廈情長相甜妹，節目中以爽朗的個性和招牌的「調情下巴」招式，收穫大批男女粉絲。她31日首度受邀來台出席樂天桃猿舉辦的MYFEEL阿迷趴，並擔任開球嘉賓，親切的她重現調情下巴，還現場告白球員林立，「以後會常常幫他應援，希望他可以加油！」

▲▼廈情為樂天桃猿開球。（圖／樂天桃猿提供）



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尹廈情31日站在樂天桃猿的球場上開球，穿著樂天球衣內搭白色平口上衣，加上牛仔寬褲輕鬆上陣。她說：「謝謝邀請我來，我會用我全力開球，Fighting!」之後聽到「廈情Are you ready？」她甜美笑說：「OK!」接著把球丟出去，開球成功！

過去她曾在韓當過開球嘉賓，自認表現有點笨拙，所以這次會用盡所有的力氣，來讓開球表現做好，還可愛地補充：「如果一直多加練習，頭腦和肢體可以連動的話，一定可以表現更好。」

▲▼廈情與啦啦隊大合照。（圖／樂天桃猿提供）



首度來到台灣，她受訪時表示，平常看好多影片介紹台灣美食，很想吃阿宗麵線、雞排，還有路邊攤，很想嘗試看看。她表示，和節目《單身即地獄3》中的肌肉男李鎮錫歐爸還保持聯繫，她笑說：「上個禮拜還有電話聊過，我們感情滿好的。歐爸平常台灣、韓國兩邊飛來飛去，他有說如果有來台灣，剛好他也在的話，可以買一些他覺得好吃的東西給我吃。」

▲廈情重現調情下巴。（圖／樂天桃猿提供）



至於被問到有沒有特別喜歡的樂天球員，廈情笑說，出發之前有研究過樂天球員的名單，「還滿喜歡林立的，以後會常常幫他應援，希望他可以加油！」至於理想型條件，尹廈情手比三說：「身高夠高，身材要好，要雙眼皮。」她此回預計在台停留三天兩夜。