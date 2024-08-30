Nana曾續約4次「今年不簽了」！掰了15年東家Pledis　新動向曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓女星Nana（林珍兒）2009年就和Pledis娛樂簽定合約，以After School一員出道後，在偶像、時尚和演戲圈都努力耕耘，近年叫亞洲粉絲最為印象深刻的就是在《假面女郎》的表現，沒想到已經和老東家攜手15年且有過4次續約的她，今年決定換公司了。

▲Nana離開Pledis娛樂。（圖／翻攝自Instagram／jin_a_nana）



據《news1》報導，Nana曾和Pledis娛樂續約了4次，展現雙方間的深厚情誼，不過，她今年決定結束長達15年的合作，目前正與Sublime討論簽定專屬合約。

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Nana於2009年透過After School的第二張單曲〈因為你〉出道，她在子團Orange Caramel和After School Red中也有活躍表現，展現了作為藝人的多樣舞台風格。

作為演員，Nana自2016年通過電視劇《The Good Wife》以演員身份出道後，在《Kill It》、《Oh！珠仁君》和《出師表》等作都擔任主角，近期在《假面女郎》的亮眼表現也給觀眾留下深刻印象。

Nana正洽談簽約的新經紀公司Sublime是一家綜合經紀公司，除了藝人經紀，還涉及廣告製作、模特經紀等業務。旗下藝人包括演員宋康昊、高小英、尹晶喜、奇恩世，歌手Tiffany Young、Hani、金珍京、惠利等。