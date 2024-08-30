舒華SOLO舞台仙女盤髮封神　下班曬瘋女亂髮照喊「我就是美」

文／妞新聞

「Ooh ooh ah～ooh～honk honk hit the klaxon～」即將能現場聽到神曲啦！出道以來打造〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉、〈Super Lady〉、〈Klaxon 〉等代表歌的韓國女團(G)I-DLE，今年度的2024(G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]世界巡迴演唱會已經開跑，即將在10月4日至6日來台開唱。

海外首站香港場落幕

舒華SOLO舞台再度爆熱議

(G)I-DLE巡演在8月3日首爾站拉開序幕，海外第一站香港場的票也被搶到加場，展現5女神們的超狂人氣，不只獻唱多首經典曲目，還精心準備了地區限定驚喜歌單、翻唱容祖兒的代表作〈我的驕傲〉，讓現場粉絲一秒沸騰，就連隊內年紀最小的台灣籍成員「葉舒華」，曾在首場演唱會曝光過的SOLO舞台也有不一樣的小驚喜。

▲舒華SOLO舞台。（圖／IG@idolissue）

舒華在首爾演唱會挑戰短影音界爆紅的南非女歌手Tyla的歌曲〈Water〉，性感又高強度的編舞完美消化，更以一段「淋雨濕身秀」大受好評，在香港場再次以同一套火辣服裝登場，卻換上嶄新「仙女盤髮」，凸顯大片雪白肌美背，增添又純又欲的迷人風情，片段一釋出馬上在韓網掀起熱議，紛紛大讚：「初戀女神」、「太適合刷了～」。

仙女下班變身瘋女？



亂髮自拍上傳惹怒髮型師

▲舒華曬亂髮照。（圖／IG@yeh.shaa_）

下班後不忘寵粉，在個人IG一口氣上傳7張自拍的舒華，原以為會獲得仙氣新髮型的美照，沒想到卻是一頭彷彿剛睡醒的蓬鬆亂髮，外加謎之角度，不過她本尊還是自信滿滿表示：「演唱會結束後把頭髮解開才自拍的我，髮型師老師雖然很無言，但我就是美」，狂妄語氣讓粉絲覺得又可愛又好笑。

▲髮型師回覆舒華。（圖／IG@or_ramm_hair）



而文中這位擔綱髮型師的Chun A Ram老師先是嚇到憤怒留言：「我會報仇的！」接著似乎還是氣到不行，忍不住在個人IG轉發碎念：「明明叫葉舒華把頭髮弄得很美的照片上傳的…真是無語」，看來我們Boss Baby正常發揮無法無天了（一樣很美啦）。

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