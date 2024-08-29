林萱瑜挨酸拜金再發聲！　霸氣反擊酸民：我超幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今（29）日透過Threads發文，並附上一張酸民留言的截圖，對方不僅指責她買愛馬仕包包過於奢侈，甚至質疑她揮霍老公Junior辛苦賺來的錢。為此，林萱瑜除了直球反擊對方之外，同時也霸氣表示：「我被照顧得很好，我超幸福的。」

▲林萱瑜今年6月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜透露，除了生日的LV包包是老公Junior送她的，其他所有包包都是自己賺錢自己買的，強調自己經濟獨立，並沒有依賴另一半的金錢。然而，該酸民並未就此罷休，甚至進一步攻擊林萱瑜住在老公的房子裡，享受無需付租金的生活，並質疑她的收入是否能支持自己獨立生活。

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▲林萱瑜回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Threads／kininii）

對此，林萱瑜直球回應：「我這輩子長到現在，沒有另一半我也能過得超好。」她不僅感謝對方的關心，更表示自己被照顧得非常好，生活幸福無比。面對一連串無端的指責，林萱瑜不禁質疑酸民的動機，反問道：「她到底多討厭我？還是有多愛我老公？」貼文曝光後，立即湧入大批網友留言安慰林萱瑜，除了要她別理會該酸民的閒言閒語之外，同時也紛紛建議她可以封鎖對方。