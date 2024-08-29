「泰一性犯罪還參加NCT見面會」網罵爆　SM現身喊冤：8月中才知道

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體NCT成員泰一28日爆出性犯罪，所屬經紀公司SM娛樂隨後發聲證實，並同日開鍘，強調「退團」處置。然而，事件發酵一天後，有網友挖出「泰一案」其實早在6月立案，但他8月初還是有參加團體NCT127的見面會，此舉惹議，稍早SM再度出面喊冤，強調8月中才知泰一犯案事實。

▲泰一涉嫌性犯罪早在6月被立案，卻還現身NCT見面會。（圖／翻攝自泰一IG）



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泰一於28日被爆涉嫌性犯罪已被刑事起訴，公司方快快刀斬亂麻決定將他退團。然而，他於29日再被爆出，早在6月立案調查，受害人是一名成年女性，他卻還在8月3、4日連續兩天出席團體NCT127的週年見面會，遭到韓網各界撻伐，更有人質疑SM包庇。

▲泰一涉案一事，SM發聲喊冤「8月中才知道」。（圖／翻攝自泰一IG）



對此，SM於29日再度出聲，公司方面喊冤：「公司是在8月中旬才知道泰一被告的事實，而泰一是在28日接受警方調查。」SM強調是在見面會之後，才得知旗下藝人出事。

這段聲明引起韓網討論，有網友痛罵泰一已經在6月被立案調查，居然向公司隱瞞該案，也有人猜測「該不會是他以為已經私下和解了」、「還是他本人覺得不是大事」，還有網友猜測「會不會泰一其實不知道自己已經被立案了」，各種言論在韓熱議中。

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