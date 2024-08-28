奎丁借友人6萬拿不回！　公開截圖不忍了：我是什麼很賤的人嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁今（28）日發文抱怨朋友向她借錢不還的不滿，同時也附上彼此的對話截圖透露，對方從6月中就承諾要還她錢，但至今錢仍未到手，甚至需要她多次催促才得到回應。為此，奎丁無奈表示：「請問我是什麼很賤的人嗎？」

▲奎丁以火辣親民的形象走紅。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁透露，自己在6月中時借給一位朋友6萬元，對方當時承諾隔週還錢，不過至今卻未履行諾言。她表示，這名朋友在借錢時「特別主動」，不過在還錢時卻變得「被動到不行」，甚至事後還頻頻在社群發限動，但卻遲遲不回應訊息，讓奎丁感到相當無奈。

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奎丁提到，當她主動聯繫友人後，對方才藉口說自己微信壞掉，所以無法聯絡她。即便如此，對方在7月中再次承諾會還錢，但一週過去後依然沒有動靜，讓奎丁不得不再次主動詢問，最令她感到不滿的是，友人還對她進行「教育」，指責她不該大嘴巴跑去問其他共同朋友。

▲奎丁發文透露友人欠錢不還。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

儘管奎丁的友人後來還了部分款項，但還是未能完全履行承諾。為此，奎丁無奈表示，「重點不是多少錢的問題，而是信任。」她認為，朋友間的金錢往來應建立在信任基礎上，然而這次的經歷讓她對這段友情感到失望。最後，奎丁在文末提醒大家，「想要友誼長存，千萬別跟朋友有金錢來往」，同時也強調，這次的經歷讓她到了極限，也讓她對金錢和友誼間的關係有了更深的體悟。