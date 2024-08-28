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劉詩詩睽違6年演古裝「分飾兩角扮刺客」　189cm男神曝她貼心暖舉

記者黃庠棻／台北報導

有「古裝女神」封號的劉詩詩，睽違6年以《一念關山》美人刺客角色回歸，八大戲劇台明（29）日起晚間9點全台首播，劇迷將再次感受她詮釋古裝的迷人風采外，劇中她主動向男主角劉宇寧求子情節，霸王硬上弓的心急模樣，讓大家看到不同以往角色形象的劉詩詩。

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

▲劉詩詩在《一念關山》扮演刺客。（圖／八大電視提供）

這場硬逼生孩子的有趣橋段，劉詩詩說其實很簡單，就是為了完成皇后的遺願，這是任務跟使命。但劉宇寧卻有不同解讀，認為皇后臨終前交待任如意（劉詩詩飾）要有一個自己的孩子，但又不能愛上別的男人，他說道「我以為她是一個聰明機智的殺手，比較冷靜，對於這件事怎麼可能這麼單純」認為背後動機沒那麼簡單。

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▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

▲劉詩詩在《一念關山》扮演刺客。（圖／八大電視提供）

古裝劇《一念關山》，劇中劉詩詩扮演身手矯健的刺客，因被誣陷殺害皇后慘遭追殺，過程中躲進敵對陣營，意外結識從戰場歸來準備隱居的劉宇寧。由於兩人各自背負使命，於是達成合作並肩作戰；初期對劉宇寧飾演的堂主角色，劉詩詩覺得這個人的心機很深，可是他也有弱點，弱點就是喜歡吃甜。

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

劉詩詩的刺客身份，則讓劉宇寧認為這女孩很不可靠、很不可信，在他面前還在裝可憐，很可疑。隨著劇情開展，兩人一路從相愛相殺到攜手相伴，並萌生對彼此的情感愛意。

劇情裡劉詩詩會因故事發展轉換不同身份，她分享會利用體態強弱來展現差異性，坦言在扮演刺客時，她會特別挺直身形，這當中其實花了一個多月時間，不斷提醒自己注意；當她轉換另一個白雀身份時，則會是一付示弱的姿態。劉詩詩自曝，身旁的同事看到她的柔弱狀態都覺得好笑，因為她平常是不可能有這樣的面貌出現。

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

身高189公分高的劉宇寧，談到和前輩劉詩詩的首次合作，坦言有壓力，表示因為自己算是半路出家，從歌手轉戰戲劇演出，怕演不好拖累別人，所幸拍戲期間感受到劉詩詩是個很溫暖的人，讓他很有踏實的感覺，而且對方很會照顧人。

▲《一念關山》。（圖／八大電視提供）

▲劉宇寧分享劉詩詩的貼心暖舉。（圖／八大電視提供）

劉宇寧想起在敦煌開拍時，當地氣候炎熱，非常曝曬，有一次劉詩詩要去買東西時順道問他要幫忙帶什麼，劉宇寧正好需要防曬用品，後來對方帶回3種不同的防曬用品給他，心細程度讓劉宇寧感動難忘。《一念關山》29日起，每週一至五晚間九點於八大戲劇台首播。

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劉詩詩, 一念關山

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