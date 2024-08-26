記者蔡宜芳／綜合報導

香港歌王陳奕迅和妻子徐濠縈育有一個19歲女兒陳康堤（包包），由於陳康堤的外型亮麗，吸引不少關注。徐濠縈近日在社群分享到日本旅遊的照片，也被網友發現女兒陳康堤似乎交了新男友，掀起一陣熱議。

▲陳奕迅的女兒陳康堤將於10月滿20歲。（圖／翻攝自Instagram／mreasonchan、lok666）

徐濠縈21日曬出在日本遊玩的照片，其中一張包含了女兒陳康堤和一名高挑男子的背影。事後，有網友挖出該男子是位日本的混血男模，早在5月初就曬過和陳康堤的合照，當時兩人是一起去滑雪，還在雪地中看煙火。

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▲▼陳康堤與混血男模的合照引發討論。（圖／翻攝自徐濠縈IG、新浪娛樂微博）

該男子7月也曾到香港遊玩，並分享了和陳康堤在街頭打鬧的影片，以及女方幫他拍的照片。他在24日也曬出了和徐濠縈、陳康堤的旅遊照，並大方標註兩人的帳號。

▲▼男方日前發文標註了陳康堤和徐濠縈。（圖／翻攝自Instagram）

此前，陳康堤在去年曾被傳與大5歲的男模Pete（仲佳佳）交往，男方還數次與徐濠縈合作拍攝，也有陪徐濠縈母女一起去看演唱會。如今陳康堤和另一名男子帶媽媽出遊，似乎也間接證明與Pete的緣分已盡。