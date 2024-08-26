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墾丁生魚片1盤100！住網美飯店1晚3000　女星佩佩逆風挺：沒花冤枉錢

記者田暐瑋／綜合報導

國內「觀光勝地」墾丁近來話題不斷，其中住宿錢、物價、沙灘亂象等為不少人詬病，更因為「6片櫛瓜100元」引發議論。雙胞胎女星佩佩近日就到墾丁旅遊，列出這趟的花費細節，不僅網紅飯店一晚僅台幣3000元，一盤肥美生魚片也只要100元，「每個人狀況不同，生活經驗也不一樣，所以認知就不一樣。」大讚這次的墾丁行讓她相當滿意。

佩佩26日在臉書分享去墾丁國旅的經驗，因為喜歡搭火車，和女兒這次選擇坐火車加墾丁快線 ，車程總共花了7個小時，「從桃園到高雄，票價只有幾百塊，到了高雄去墾丁刷悠遊卡也是100多而已。如果你不是跟我一樣家裡有小孩喜歡坐火車，那麼建議你出國坐飛機可能比較適合。 」

▲雙胞胎佩佩玩墾丁。（圖／翻攝自佩佩臉書）

▲雙胞胎佩佩玩墾丁。（圖／翻攝自佩佩臉書）

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到了墾丁，佩佩透露原本以為當地住宿會很貴，沒想到當天竟然還能訂到房間，且還是蔡依林拍MV的網紅飯店，一個晚上只要3000左右，至於墾丁大街，她和女兒到100元起跳的熱炒店用餐，「一大盤的鮭魚生魚片才$100生魚片超厚的～～～」之後又喝了一杯45元的手搖飲，對比近日的櫛瓜風波，她笑說：「新聞上的網紅說他買了6片櫛瓜100元很貴，那⋯⋯應該真的是我運氣比較好，這趟並沒有花到太多冤枉錢。」

最後，佩佩直言雖然有人感覺墾丁物價偏高，但實際上這完全取決於個人的消費選擇和活動安排，「少一點人去的話，海邊應該會更乾淨、物價可能也會更低，飯店也會隨時訂都有，對我這個消費者來說是好的。希望價格合理的店家能夠生意興隆，太貴的店家相信自然會被社會淘汰。」

▲雙胞胎佩佩玩墾丁。（圖／翻攝自佩佩臉書）

▲雙胞胎佩佩玩墾丁。（圖／翻攝自佩佩臉書）

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