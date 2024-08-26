《康熙》造型師Enzo「癲癇發作」42歲猝逝！　小S悲痛發聲了

記者孟育民／台北報導

造型師Enzo過去是綜藝節目《康熙來了》常客，誇張前衛的造型讓人留下深刻印象，他7月才剛發文慶祝42歲生日。不料，卻在25日傳出離世的消息，Enzo親姊向《ETtoday星光雲》證實此事，「就是單純的癲癇發作走的，謝謝你的關心。」稍早，好友小S也透過經紀人發聲了。

▲Enzo因癲癇發作猝逝，小S難過發聲了。（圖／資料照）

Enzo在演藝圈擁有好人緣，突如其來傳來噩耗，小S透過經紀人悲痛發聲：「太突然了，很難過！」有多年交情的Makiyo也在臉書悲痛哀悼好友，「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」Makiyo經紀人事後也出做回應，表示是收到Enzo媽媽的訊息才得知消息，「Makiyo還無法相信，真的非常難過。」

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▲Enzo。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

Enzo曾於2023年4月在街頭突然癲癇發作，全身劇烈抽搐倒地，當時情況危急，路人協助送到醫院急診，事後腦部斷層掃描顯示狀況不樂觀，讓他相當不安：「果然我的腦部電腦斷層掃描⋯⋯，oh no！」沒想到4個月後再度發作，醫生診斷是罹患重度癲癇，不得不強制要求他取消原本計畫的國外旅行，「我還是乖乖的住在台灣，不要讓家人朋友擔心。」

不幸的是，Enzo在今年再度發作，最終因此驟逝，享年42歲，親姊姊確認了死因是癲癇發作。



