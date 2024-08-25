小嫻淚崩「外婆離開我了」哽咽吐最大打擊！頻道停更4個月：沒辦法節哀

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）近年除了回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，還不忘更新YouTube頻道分享生活。但由於一度停更約4個月，讓粉絲相當擔心，直到23日她才哽咽吐露原因，「對我來講最大的打擊是我的外婆離開我了。」

▲小嫻吐露頻道停更約4個月的原因。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻）



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由於從小是讓外婆帶大的關係，加上媽媽在小嫻高中的時候曾經生病，以至於母女倆沒辦法聊天，「所以在我成長的這段期間，只要有發生事情，我都會回去跟阿嬤說，所以阿嬤某方面扮演像媽媽的角色。」

▲▼外婆離世對小嫻是很大的打擊。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻）



雖然在外婆生病的過程中，小嫻一直都有心理準備，「但是那一刻來臨的時候，還是好心痛好心痛」，她需要好好地釋放難過的淚水，「我們之間有太多重要的回憶…所以我沒辦法節哀，因為那些眼淚都是我跟外婆最真誠的情感。」

▲▼小嫻從小讓外婆帶大。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻）



因此，自從外婆離世後，小嫻一直在整理心情，另一方面是不想將不好的能量帶給網友，所以無論是頻道或社群平台，她前陣子幾乎都沒更新。

直到最近，小嫻才決定重新拍攝影片，並帶著外婆留給她的戒指、以及外婆教會她的身教，也就是樂觀勇敢，「繼續往前走。」

▲外婆留了一枚戒指給小嫻。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻）



小嫻IG全文：

【離別的課題】小時候照顧我的外婆離開了，其實在外婆生病的過程中，一直都有心理準備，但是那一刻來臨的時候，還是好心痛好心痛 我需要好好釋放這些難過不捨的眼淚，因為我們之間有太多重要的回憶…所以我沒辦法節哀，因為那些眼淚都是我跟外婆最真誠的情感。

除了傷心，我也感受到我需要時間好好整理自己。所以不勉強自己去做任何有壓力的事。

因此我停更了一段時間

【人生無常】沒有任何事物會一直理所當然的存在著，包括健康和平安。在外婆告別式的前一天，我突然跌倒受傷了，這一跤跌的不輕，因為瞬間撞擊，門牙咬穿了我的嘴巴，在嘴唇下方縫了好多針，門牙有一點撞歪，所以必須戴維持器固定。生活方式開始有了改變，吃飯不能用門牙，說話某些音會發不標準，傷口痛的時候真的會吃不下，所以瘦了一圈。



【持續學習】雖然飲食和說話 唱歌都比較不方便，我也沒有什麼心情拍片更新頻道，但是我還是告訴自己，好好吃飯、好好睡覺、好好運動、好好打掃。平常安排的聲樂課、樂理課不能停下來，學習是一種鍛鍊，自我實現的腳步還是要持續走下去。

面對九月即將到來的大學生活，我給自己許多新的目標 接下來會持續在影片中跟大家分享！拜託大家，請鼓勵我多拍片，謝謝

音樂學系是個不容易的挑戰！來說說我的鋼琴程度吧！小時候爸媽有請鋼琴家教老師，但是老師和爸媽都太溫和，加上我們小朋友也不懂得要自律練習，因此進度緩慢，國中彈到小奏鳴曲就不想學了⋯ 之後三十年過去了⋯⋯現在我才又重新開始。

【成人學琴】你說會太晚嗎？可能也許但我還是充滿希望的喜歡沒關係，我沒有要跟誰比，至少我勇敢面對自己過去的不認真，把小時候沒有持續學習的遺憾再撿回來認真看待，這是我的勇氣，彈不好就再彈一次，我喜歡的就是我雖然犯錯，但還是不放棄的樣子



謝謝你花了這麼多時間看我的文字，看我的影片，如果你也有想完成的事情，不要擔心太多！勇敢去實踐它！我們一起加油