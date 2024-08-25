許光漢唱錯〈瑪爾濟斯之歌〉爆紅！MV狗生病了…原唱教副歌3唱法

記者陳芊秀／綜合報導

男神許光漢入伍，演出的影集《正港分局》開播，火速掀起熱烈討論。而他在劇裡唱了一首〈瑪爾濟斯之歌〉，途中還唱錯，意外引發原曲爆紅，影片至今超過180萬觀看次數，原唱親自教學「副歌4種唱法」。

▲許光漢在《正港分局》唱〈瑪爾濟斯之歌〉，歌曲因戲爆紅。（圖／Netflix提供）

〈瑪爾濟斯之歌〉是4年前就有的歌曲，由YouTuber「珊蒂微AI」和黃子瑜創作，為自己的愛犬Cooper所做的歌曲，並且由愛犬Cooper親自演出MV，影片上線1年後突破百萬。許光漢在劇中唱成「瑪一瑪二瑪三瑪四瑪爾濟斯」，原本歌詞是「瑪爾濟一濟二濟三瑪爾濟四（斯）」，因旋律叫人難忘、歌詞有趣，網友一搜尋發現真有此曲，影片留言湧入許多追劇粉絲高喊：「好洗腦！」

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▲〈瑪爾濟斯之歌〉是4年前的MV。（圖／翻攝自YouTube／珊蒂微AI ）

YouTuber珊蒂為愛犬Cooper開設IG多年，得知愛犬的MV被許光漢吟唱，「雖然唱錯很多，但因為是明翰所以沒關係！」最新貼文透露，Cooper現在患有嚴重心臟病，目前出院正在家中休養，心情起伏不能太大，限動分享〈瑪爾濟斯之歌〉現在有3個副歌唱法，第一個是「瑪爾濟一濟二濟三瑪爾濟四～」，第二個是「濟一濟二濟三濟四瑪爾濟斯～」，第三個是「瑪一瑪二瑪三瑪四瑪爾濟斯～」，讓大家持續沉浸〈瑪爾濟斯之歌〉熱潮。

▲〈瑪爾濟斯之歌〉MV中的Cooper 因為有心臟病剛出院，現在休養中。（圖／翻攝自IG／瑪爾濟四Cooper）

▲原唱分享〈瑪爾濟斯之歌〉副歌現在有3種唱法。（圖／翻攝自IG／瑪爾濟四Cooper）