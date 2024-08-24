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FANATICS台灣女孩家儀也入圍周星馳海選！「進入12強」喊：繼續努力

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇天王周星馳即將推出新作品，最新力作《女足》海選首站選擇在台灣舉辦，歷經5個月的選拔，報名突破萬人，最終37人入圍，22日從入圍名單中選出最終6位得獎者，將被周星馳本人面試。曾參加《全明星運動會》的采子也在6人名單之中，引發熱烈討論。南韓女團FANATICS成員家儀24日也在Instagram曬出參賽照片，表示自己雖未進入最終名單，但仍感謝這次的經驗。

▲家儀也參加了《女足》海選。（圖／翻攝自家儀Instagram）

▲家儀也參加了《女足》海選。（圖／翻攝自家儀Instagram）

家儀24日在Instagram曬出參加《女足》決賽頒獎典禮記者會的照片，還有徵選入圍證書，內文感性寫下「謝謝星爺團隊和亞洲星探，第一次挑戰演戲，很開心有機會進入決選12強，我會繼續加油努力展現更好的表演給大家的」，粉絲也紛紛在底下送上鼓勵「加油～期待妳的作品」、「恭喜，繼續努力會成功的，每一次的失敗，都是為了最後一次的成功」。

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▲家儀也參加了《女足》海選。（圖／翻攝自家儀Instagram）

▲家儀曬出入圍證書。（圖／翻攝自家儀Instagram）

此次《女足》在台灣的徵選，最終獲獎者有姚方、蔡南筠、張天一、楊昀蒨、關麗葒與謝采紋。其中，謝采紋就是曾參加《全明星運動會》的采子，她配合主辦單位要求以本名報名海選，一路過關至今，最終在今日的「1分鐘即興表演」中受到評審肯定，獲得最終的6張入場券，將在近日到香港與周星馳見面。

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周星馳, 采子, 家儀

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