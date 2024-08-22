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范琪斐離婚被問有無「回收舊愛」意願？　傻眼回：不要鬧了！

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢影星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後在2022年世紀復合，沒想到22日就被外媒報導指出已經正式提出離婚，已經是分居狀態。前陣子也與結婚近20年的老公離婚的資深媒體人范琪斐，也被問起了有沒有考慮「回收舊愛」，傻眼直呼「不要鬧了」。

▲范琪斐。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

▲范琪斐被問起對回收舊愛的看法。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

范琪斐22日在Instagram上傳了一支受訪的短片，片中提到了珍妮佛羅培茲、班艾佛列結婚沒兩年就又分道揚鑣，她也被問起「妳也剛離婚，想問妳有沒有考慮...」，范琪斐直接接話「回收舊愛嗎？像大S那樣嗎？」，思考沒幾秒後她馬上堅定表示「不考慮！小時候不懂事，現在還不懂事嗎？不考慮不考慮，人家都結婚了啦，不要鬧了」。

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▲范琪斐。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

▲范琪斐直言不考慮。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

范琪斐前陣子透過個人臉書發文宣布離婚消息，投下了震撼彈。她透露與前夫協商離婚只花了20天，主因是她無法跟「愛著別人的人」維持婚姻關係，間接證實了兩人之間有第三者，男方想分開的理由則是「不快樂」，於是雙方決定灑脫放手，為20年婚姻畫下休止符。

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