台灣團隊拍好萊塢電影獲盛讚　國外特技團隊「未派上用場」秒撤退

記者許逸群／台北報導

由名導盧貝松監製、台灣出身的好萊塢導演黃嘉智執導，兩人攜手推出的最新爆爽動作強片《台北追緝令》。本片是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片，更請來台灣團隊共同打造，精湛又專業的實力，不僅獲得國外特技團隊肯定，更讓導演豎起大拇指比讚：「是難以用言語形容的美好經歷！」

▲好萊塢電影《台北追緝令》在台灣取景拍攝。（圖／采昌國際多媒體提供）

《台北追緝令》是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片，演員除了路克伊凡斯、姜成鎬、楊明偉，也邀請台灣女星桂綸鎂共同主演，更找來台灣拍攝團隊加入，憑靠精湛又專業的經驗與實力，讓原先被請來支援的國外特技團隊，尚未派上用場就迅速撤退。

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▲桂綸鎂共同主演好萊塢電影《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

導演黃嘉智都開玩笑說：「如果硬要說台灣團隊的壞話，就是他們實在太謙虛了！」他進一步補充：「他們應該要像好萊塢的工作人員一樣，炫耀自己的成就。台灣團隊非常努力工作，在條件不理想的狀況下，我從未見過如此認真工作的人們了，尤其在酷暑中也沒聽到他們有任何抱怨。」

此外，導演也表示台灣團隊對時間的掌控十分嚴格，有別於好萊塢為了拍攝而瘋狂加班，讓他跟盧貝松來說都相當新奇！導演表示：「在台灣工作，讓我看見你可以非常努力工作，但一天結束時仍可以回家與家人相處，這才是最重要的。仔細想想，這才是對的事情！」

值得一提的是，在拍攝《台北追緝令》時，台灣的炎熱氣溫加上颱風攪局，難以預測的天氣狀況，讓導演坦言是他們面臨的最大挑戰。同時他也透露，由於盧貝松對閱讀「天氣圖」十分在行，因此時常在現場像頂尖氣象專家一樣掌控全局，讓他印象相當深刻。