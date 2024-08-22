楊銘威在家《營業中》！　認了「喝上癮」：每天最少2杯

記者黃庠棻／台北報導

曾經在實境節目《來吧！營業中》1、2季擔任調酒師、酒水部長的楊銘威，近來現身《嗨！營業中》第4季引發話題討論；私底下，他從調酒師變身「家庭咖啡師」，因為自從入手義大利百年品牌全自動咖啡機後，不僅5分鐘就可以喝到冷萃咖啡，還可以在家享受打奶泡、喝冰拿鐵的樂趣。

▲楊銘威入手新咖啡機。（圖／De`Longhi提供）

對楊銘威來說，「每天早上起床先喝一杯黑咖啡，喚醒自己後出門運動，接著工作、完成自己想做的事，回到家擁抱家人，就是我認為的簡單而美好的一天。」他不否認自己有「酗咖啡」的習慣「早上一定要一杯，第二杯應該是下午，每天至少兩杯、最多三杯。」

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▲楊銘威入手新咖啡機。（圖／De`Longhi提供）

楊銘威坦言自己偏好冰美式，更進一步透露「或是濃縮咖啡、冷萃咖啡、冰滴咖啡也可以！」而他入手的「De'Longhi」新機Eletta Explore有獨家冷萃技術，楊銘威說「不用等12小時，5分鐘內就可以獲得一杯冷萃咖啡，光是這一點，就很值得買。」再隨意搭配氣泡水、果汁或調飲混搭，享受居家咖啡吧的樂趣。

▲楊銘威入手新咖啡機。（圖／De`Longhi提供）

對於其他喜歡喝拿鐵的家人朋友，楊銘威這位家庭咖啡師也胸有成足，因為新入手的咖啡機有首創的HOT/COOL雙奶泡系統，以及50款以上的內建咖啡調飲功能，一鍵即享客製化飲品菜單，楊銘威笑說「我超期待呀！這樣很方便，在家就可以自己做出50種咖啡，我定要好好來玩一下這台咖啡機。」

▲楊銘威入手新咖啡機。（圖／De`Longhi提供）