五熊蹲地大哭「真的好捨不得」！道別4年最愛：它犧牲保護了我們的生命

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）7月底深夜在國道出車禍，雖然性命無虞，「但對方肇事逃逸了」，無助心聲讓粉絲相當擔心。事隔多天，她和老公決定將車報廢，但還是忍不住蹲地大哭，「我真的好捨不得。」

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▲五熊蹲地大哭。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



五熊有感而發地說，這是她和伴侶的第一台車子，小倆口在2020年12月7號迎接愛車回家，「這4年我們一起上山下海、跑遍台灣各個地方，承載許多的回憶。」

▲五熊2020年和老公迎來第一台車。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



沒想到7月底出車禍的瞬間，也意味著這輛車已經跑盡了應跑的路，五熊感嘆，「它犧牲了卻保護了我們的生命」，對她和老公來說，這不只是一輛車，「我們真的很喜歡它。」

▲五熊最後一次坐進愛車。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



在20日這天，由於愛車已經無法修繕，五熊只能忍痛道別，並最後一次坐進愛車，「它被報廢了！去到它該去的地方。再見雅各號，謝謝你雅各號，我們愛你雅各號，這一切紀念你！」

五熊IG全文：

2020年12月07號

我們歡喜快樂的去迎接雅各號—我們的第一台車車！

AXH- Apostle x Holy

1686 =一路follow

follow 主耶穌基督

這是這台車的命定

有了它之後

這四年我們一起上山下海、跑遍台灣各個地方，承載許多的回憶。

2024年8月1號

它當跑的路已經跑盡了

卸下一切的工作

它犧牲了卻保護了我們的生命！

它是一台非常棒的車，

對我們也不只是一台車而已，我們真的很喜歡它。

8月20號 它被報廢了！

去到它該去的地方。

再見雅各號 謝謝你雅各號 我們愛你雅各號

這一切紀念你！