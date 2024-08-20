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Yuri爆穩交小開二度發聲「不會被打倒」！　氣喊：不知誰在胡搞造謠

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Yuri（陳怡叡）日前和千億鞋業富二代Steven爆出緋聞，不過事後透過經紀人澄清彼此只是朋友，如今又被週刊爆料戀情似乎不受男方家人同意，消息曝光後引發外界討論。今（20）日她透過IG限動發文表示，拿家人長輩做文章讓她忍無可忍，稍早再度發聲，強調自己不會被謠言所打倒。

▲Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri有「地表最正啦啦隊」的封號。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri在和千億鞋業富二代Steven傳出交往後，今（20）日再被週刊爆料，男方的家人不僅反對兩人交往，甚至連坐輪椅的阿嬤都氣到生病，消息曝光後Yuri也在IG限動發聲，針對外界的不實言論和刻意帶風向的行為表達了堅定的立場。Yuri表示，雖然她不清楚到底是誰在刻意胡搞、造謠帶風向，但無論面對什麼樣的攻擊或抹黑，她都不會因此而被打倒。

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▲Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri透過IG限動發聲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

事實上，Yuri今（20）日一早才針對週刊的報導發文開砲：「要怎樣寫我我可以忍受，但我的朋友是素人，他的家人也是普通的素人，他們不是公眾人物，不應該被這樣消費。」對於好友一家人登上新聞版面，Yuri認為自己的私事根本不重要，「大家在看戲，而他們是活生生的人，這是他們真實的人生，拜託停止吧，不要再侵犯我身邊朋友的人權跟隱私。」

▲Yuri透過IG限動發聲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri透過IG限動開砲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

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樂天女孩, 啦啦隊, Yuri, 陳怡叡

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