7年前凍卵派上用場！李崗霖、林可唯結婚1年「天蠍寶寶來了」

記者許逸群／台北報導

曾入圍第17屆金曲獎最佳新人獎的歌手李崗霖，與《美麗人生》飾演「金香」的林可唯，傳出好「孕」事！林可唯今（19日）透露身上懷著一位天蠍寶寶，夫妻倆人經過前半孕期的七手八腳，現在已經山雨欲來風滿樓，做足新手爸媽的準備，就要迎接寶寶的到來！

▲李崗霖與林可唯結婚1年宣布「好孕到」。（圖／艾微芙x林可唯提供）

開心公布「有喜」的背後，其實有新娘的睿智小故事。早在7年前，林可唯就果斷為生兒育女留後路執行凍卵，林可唯說：「果真就是用得到！」她表示，除了感謝院方的幫忙，最要感謝老公李崗霖，「雖然凍卵的是我，但他為了相應產出優良『子孫』，也是積極飲控和運動。」

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▲李崗霖與林可唯將迎來「天蠍寶寶」。（圖／艾微芙x林可唯提供）

李崗霖和林可唯愛情長跑達10年之久，從一開始不打不相識，到朋友關懷，到漸漸投緣走在一起，中間分合多次，也就是在兩人某次吵架鬧分手時，一直渴望有著家庭的台南女兒林可唯，深覺時光飛逝，在尚看不到婚姻未來的迷濛中，而興起了凍卵的念頭。

林可唯表示：「因為婚姻不可期，但女人的身體會老化，當時只是不想變成高齡產婦，會不會為時已晚，所以及早未雨綢繆了一下。」事實證明她的觀點新穎而正確，她說：「好在我當時成功凍卵，現在可以端出我當時身體年紀的卵子運用，真的太感恩了，也感謝我自己。」