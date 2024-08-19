小嫻：你們真的不來墾丁玩嗎？　救觀光發聲…網：海邊寧願去沖繩

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小嫻近日在社群網站發文：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」再加上一個欲哭表情符號，為墾丁觀光發聲。小嫻近年定居恆春，在當地擺攤、當導覽員等，最近更考上屏東大學音樂系，重拾學生生活。

▲小嫻定居恆春，近日發文：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」（圖／翻攝自IG）

小嫻表示，自從定居恆春後，每次駕車經過南州交流道時，依然感受到度假的雀躍氛圍。她最後再問：「真的不來玩嗎？」文章也顯示出她對當地生活的喜愛，邀請大家來墾丁旅遊，加上她的名人好感度高，貼文觀看數不到一天就突破12萬。

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▲小嫻發文引發網友回應踴躍。（圖／翻攝自Threads）

網友湧入小嫻Threads回應，有人直言「墾丁今天又報導，又開始賺些黑心錢了，調酒，旅館都是負面」、「森林區可以，海邊的話我寧願去沖繩」、「台灣旅遊房價真的太貴了」。更有人說「這不是壞事耶！想想看，台灣也好，外國也好，有哪個國家公園像墾丁這樣被商業行爲侵蝕、污染，沒辦法『好好當個國家公園』？」贊成墾丁進入新的平行狀態。

另外一派網友則回應小嫻「恆春真的棒慘了好嗎，不會玩的才會覺得那裏只有墾丁」、「上禮拜剛去恆春」、「很想來，很喜歡墾丁的，恆春很舒服真心喜歡」、「可以去墾丁玩，但決不住宿」。而無論是正面負面意見，小嫻大多會一一按讚回應。