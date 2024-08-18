哈孝遠遭爆和老婆私下零互動！忍痛曝原因　介懷瑄瑄私交籃球員

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（19日）晚9點播出「“假面夫妻”現形大突擊！過來人直指他們的“甜蜜”都是演出來的」，藝人劉雨柔覺得哈孝遠和老婆瑄瑄私下很少有互動：「我工作常遇到他，平常他都一個人很落寞，有夫妻主題才會看到瑄瑄，他在球隊的時候，我們去看球賽，其他球員的太太都穿得很華麗在場邊加油，可是瑄瑄永遠都沒有妝髮，一直抱著小孩哄，他也永遠沒回頭看她一眼。」對此，哈孝遠曝光忍讓原因。

▲被爆和瑄瑄私下零互動 ，哈孝遠曝光忍讓原因。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽完相當震驚，哈孝遠則透露他維繫婚姻的方式：「因為有便宜機票，這也是我娶我老婆的主因，為了這個，她都不用說要離婚，她只要說『好啊，那我就不要做，在家專心帶小孩』，我馬上就要很小心，因為少了這個機票，會差很多錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈孝遠為了機票忍讓。（圖／中天綜合台提供）



哈孝遠還很在意老婆有事隱瞞：「婚前她跟我講說只交過2任男友，結果當我跟她姊妹混熟後，旁敲側擊發現她起碼交往過7、8任男友。」但讓他意外的是，老婆其實有很多籃球員朋友：「她都跟我講她沒在看籃球，結果後來發現她以前一天到晚都去看球，而且有一次我無聊拿她手機去看，在我跟她認識前，她早就已經認識好幾個我的隊友了，但這件事我一直不敢去問。」

▲瑄瑄隱瞞老公前男友數量。（圖／中天綜合台提供）



劉雨柔聽完好奇提問：「如果有一天，你跟她認識的球員起爭執，她還幫對方講話，你會怎麼辦？」不料哈孝遠的答案讓在場來賓很傻眼：「我只能忍住，為了便宜機票，我也不知道該怎麼辦。」



