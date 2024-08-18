20年Energy鐵粉求票「放5566照片」　許孟哲：看到我們不會傻眼吧

記者陳芊秀／綜合報導

人氣男團Energy將於9月7日、8日在高雄巨蛋開唱，開賣後已經秒殺，有位20年鐵粉上網求票轉讓，卻被發現配圖用的是另一個天團「5566」！而許孟哲截圖笑問：「如果看到我們上台……。」

▲Energy鐵粉求票「放5566照片」，許孟哲截圖回應求票文。（圖／翻攝自IG）

有網友表示是Energy的20年鐵粉，上網求9月7日或9月8日在高雄巨蛋舉行的《一觸即發》演唱會票券，並以單張原價加500元的價格求票，且強調是「人生第一次看演唱會，全台皆可面交，但不去外島」，請求好心人成全。然而求票文配的圖，是另一個天團「5566」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為5566成員的許孟哲截圖笑回：「如果9月Energy演唱會開場看到我們5個上台，應該只有這位鐵粉不會傻眼吧。」他同時注意到發文者好像是故意的，只是看到貼文時覺得很幽默，讓大家成功看到貼文，「只是……你們覺得有票到底應不應該賣他？因為上台看到的人會跟照片不一樣耶」。

▲許孟哲：「如果9月Energy演唱會開場看到我們5個上台，應該只有這位鐵粉不會傻眼吧。」（圖／翻攝自Thread）

許孟哲發文也掀起網友熱烈回應，眾人留言「我也想在Energy演唱會看到你們5個！還可以幫你們伴舞」、「敲碗兩團合體」、「那 就 敲敲碗（你們來當嘉賓）不就2全奇美了嗎」、「原來這是他心中的Energy」、「一定賣！只是你們不能16蹲吧……哈哈 」。