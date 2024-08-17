Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa的一舉一動都備受關注，和LVMH三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）的緋聞更是熱門話題。她近來數度被目擊與男方出遊，近日也有人曬出在夏威夷看到兩人約會的照片，然而，網友在看到菜單後竟紛紛歪樓、大呼「太瘋狂了」。

▲Lisa數度被目擊和弗雷德里克一起出遊。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m、frederic.arnault）

近日有網友在X（舊推特）曬出在夏威夷巧遇Lisa的照片，並稱坐在Lisa對面的正是弗雷德里克。照片中，Lisa盤起頭髮，身穿灰色T-shirt和白色長褲，打扮相當休閒；弗雷德里克則穿著橘色Polo衫，搭配白色棒球帽和短褲。

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不過，比起巨星和財閥的戀情，網友更加關注的是兩人用餐的價格。照片的左邊正好將菜單拍入鏡，網友發現一份華夫餅居然就要美金14元（約台幣455元），而一個墨西哥捲餅要價20元美金（約台幣650元），眾人紛紛留言表示「太瘋狂了吧」、「結果大家都在討論現實問題」、「這不是我能去的餐廳」。

▲網友的反應。（圖／翻攝自X）