小公視 PTS XS 正式開台　蕭美琴副總統與小朋友共慶

記者葉文正／台北報導

台灣首個專屬於兒童與青少年的跨媒體影音平台「小公視 PTS XS」，將於8月20日正式開台。為了迎接這個重要時刻，公共電視於8月16日在臺北賓館舉辦了一場盛大的開台記者會。這座擁有123年歷史的國家級接待場所，當天被打造成了孩子們的奇幻城堡，古蹟外牆由繽紛的投影照亮，記者會現場更邀請了孩子、家長與老師共同參與。

▲小公視 PTS XS 正式開台，副總統蕭美琴等大小朋友們，與口袋小子皮擦及水果奶奶大集合。（圖／公視提供）

記者會上，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、政務委員史哲、文化部長李遠、教育部長鄭英耀及多位立法委員等貴賓到場，表達了國家對兒童的重視。蕭副總統在致詞時表示，今天下午才在總統府看到我們國家的奧運英雄大遊行，真的很高興在晚上能在平常用來招待重要國外貴客的臺北賓館，招待這群國家未來的英雄—小朋友。非常感謝公共電視開創「小公視」這樣的平台，讓我們國家未來的英雄都能從這些豐富多元的內容，找到自己的文化、並且能夠快樂的成長，在社會上做個小英雄，幫助他人，改變社會，面對未來的各種挑戰。

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▲副總統蕭美琴致詞。（圖／公視提供）

行政院長卓榮泰提及，以前小時候，只能看像是《太空飛鼠》與豬小弟這樣的外來的外語卡通，很高興台灣終於能像歐、美等先進國家一樣，擁有兒少專屬的頻道平台，收看這麼豐富又多樣性的本土語言影音內容。卓院長並當場承諾，未來四年將每年投注六億元的經費，讓小公視能繼續製作更豐富、多元、深入、本土的兒童少年節目內容。

▲文化部長李遠(左)，在小公視開台記者會中以阿公的身份與擔任特派員的《什麼都沒有雜貨店》演員胖球互動。（圖／公視提供）

長期從事影視工作也為孩子們畫繪本、做兒童劇，同時自己也有4個孫子的文化部長李遠，今天特別以阿公的身份與擔任特派員的《什麼都沒有雜貨店》演員胖球互動。

▲變裝皇后楊承穎Louis.Makeila、跳舞男孩林品希及舞者，以「讓每個孩子成為自己」為主題表演舞蹈（圖／公視提供）

胖球問阿公，會跟孫子看兒童節目嗎？李遠有點懊惱地說，「我的孫子現在都不看電視，都在滑手機」。雖然自己的孫子不看電視，李遠也以近年帶著兒童劇團上山下海演給孩子們的經驗分享說，「節目要由孩子的眼光出發，如果3分鐘沒有吸引他的注意力，他可能就又開始滑手機了。」

對於胖球又問，「拍小孩及動物是最難的，阿公怎克服？」李遠也以老道的經驗說，當小朋友很緊張時，就讓他練習，也讓攝影機繼續拍，通常這樣出來的畫面會意外的自然。胖球頻頻說，「對對，我們在拍時也是這樣」，李遠阿公也調皮地說，「這是學我的啦！」這段祖孫對話，不僅讓現場笑聲連連，也藉由對話看見製作兒童節目的不容易。

公共電視董事長胡元輝表示，小公視能夠一步一腳印，邁向開台，我們要深深感謝各方的支持與鼓勵。首先要謝謝行政院與文化部鼎力支持，協助公視將夢想化為實踐；同時感謝立法院支持這項攸關兒少健全成長的重要計劃，讓公視得以向前挺進。我們也要感謝史政委在文化部長任內的積極推動，陳院士在行政院長任內的溫暖呵護，以及教育部在許多專案上挹注經費。最後，要感謝所有兒少內容製作業者的齊心協力，攜手成就更健全、更完善的兒少視聽環境。

胡元輝也期許，大大的世界，從小小的開始，期待小公視的持續耕耘，能夠作為台灣兒少內容製作的中堅力量，以及學校教育資源的活水源流。更重要的，成為台灣兒少健康成長的最佳夥伴。小公視志氣高，要讓兒少胸懷大世界、大人常保赤子心！



小公視也公布了數檔即將推出的節目，包括結合台灣原創音樂及歌舞戲劇的學齡前兒童節目《動滋達滋森之島》、幫助學齡前孩子從冒險故事中探索情緒及身體的《The TCUP Show》；由知名 YouTuber 江老師與貓咪大偶「魔力客」，用幽默方式介紹古典音樂的《古典魔力客》；以及被喻為兒童版「Friends」、台北電影節觀眾票選第一名的兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》。

此外，還有兒童科普節目《鹹魚小隊》、呈現祖孫情感交流的紀實節目《金孫任務》、新住民語言文化節目《越來越嗖鯊》、以高中校園為背景的實境解謎節目《成仁高中偵探社》等。這些節目類型多元，涵蓋動畫、戲劇、音樂、娛樂等，充分展現了台灣多元文化的豐富面貌，且關注到不同年齡層兒少的需求。

小公視 PTS XS 將於8月20日正式開台，觀眾可以透過數位無線電視頻道及有線電視系統台收看，或上網至「公視＋」、「小公視 YouTube」等平台，以及透過「公視＋APP」在手機、平板電腦上隨時隨地收看高品質的兒少節目。無論在哪裡，只要有網路的地方，小公視都將成為孩子們成長過程中的最親密夥伴。