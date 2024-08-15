《黑澀會》鄭靚歆告整復師結果出爐！　「骨折痛一年」陷低潮曝心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星鄭靚歆自節目《我愛黑澀會》走紅，不過卻在去年傳出被知名整復師弄到肋骨骨折，進而出現半殘無法自理生活的情況，因此提告對方過失傷害。鄭靚歆今（15）日在社群PO出官司進度，透露自己在經過1年的時間，收到地檢署的起訴書，結果顯示對方被認定應提起公訴，同時也坦言受傷那段日子情緒相當憂鬱，如今骨折的部位還是會不時酸痛。

▲鄭靚歆曾參與節目《全明星運動會4》。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

鄭靚歆提到，她在去年6月接受知名整復師亞當先生的治療，不過卻因對方過度施力，導致肋骨骨折，胸部和背部都受到嚴重挫傷。她形容當時的疼痛感覺就像「背部被刀子插到胸口的刺痛」，連呼吸都會引發劇痛，任何動作更是痛苦不堪。受傷後的三個月，鄭靚歆坦言情緒非常低落，這段期間只能與疼痛相處，就連許多原本計劃好的事都被迫取消。

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鄭靚歆透露，即使事件已經過去1年，但她仍不時感到骨折部位的酸痛，這讓她非常擔心是否會一輩子承受這種後遺症。她提到，經過這次事件後，她收到許多私訊，發現有不少人也有類似的受傷經驗，從輕微到嚴重的病例都有。為此，鄭靚歆提醒大家，整復治療存在風險，包括神經損傷、骨折、脫臼、肌肉或軟組織損傷等，並強調這種療法並非大家想像中那麼安全。

▲鄭靚歆去年6月遭整復師弄到骨折。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

最後，鄭靚歆指出，公開這段經歷可能會引來一些批評，但她認為自己有義務將這些風險告知更多人，以免類似的事情再次發生。她感謝所有在這段時間裡支持她的律師團隊，並表示儘管打官司耗費精神，但如果能幫助到其他人，這一切都是值得的，「希望大家可以分享出去幫助更多人。」