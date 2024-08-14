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第59屆廣播金鐘獎主持人出爐！　他嗨傳200個群組報喜

▲梁正群、屠潔首度挑樑廣播金鐘獎典禮主持棒。（圖／記者黃克翔攝）

▲梁正群、屠潔首度挑樑廣播金鐘獎典禮主持棒。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

第59屆廣播金鐘獎將於10月12日盛大舉辦頒獎典禮，今年典禮由梁正群搭檔去年廣播金鐘獎得主屠潔挑樑主持棒，他們不只有演員身分，更是資歷豐富的廣播人，對於首次搭檔合作，屠潔坦言自己一開始還先偷偷去看梁正群演出的舞台劇，「想說第一次見面會比較容易打開話夾子有話題可聊。」受訪時彼此也謙稱說要仰賴對方的救場，屠潔笑說：「我個性比較活潑，但典禮是比較正式的，希望梁正群可以把我拉回來。」梁正群也表示：「我們是活潑加沉穩，剛好互補。」

▲▼ 梁正群和屠潔個性一冷一熱剛好互補。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 梁正群和屠潔個性一冷一熱剛好互補。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0814 梁正群,屠潔第59屆金鐘獎廣播金鐘獎典禮主持人發布會。（圖／記者黃克翔攝）

而屠潔這次為了典禮主持，展開積極甩肉計畫，今更大開深V露出雙球，展露瘦身成果，「我本來53公斤，在六周內已減了6公斤，還有一些空間可以減。」她透露自己每天只吃兩餐，就吃茶葉蛋和沙拉，且還隨身攜帶啞鈴，時時強化肌肉線條，被問及屆時典禮的戰袍尺度，屠潔笑說今天展示了前面，典禮當天就背面和側面，放話表示：「我希望做到360度全方位。」而屠潔今年也報名4個獎，期望能夠雙喜臨門上台領獎。

而看到屠潔努力秀出身材，梁正群笑說自己不能再這樣羞恥下去，還好平時有健身，要和教練討論如何讓身體線條練得好一點，而這次接下重任主持廣播金鐘典禮，梁正群在第一時間就告訴父親梁修身，父親也沒多說，但狂轉發200個群組報喜他要主持的訊息，但從宣佈到現在3個月他都完全沒跟自己聊這件事，讓屠潔聽聞後笑說：「我跟你相反，我家人全部跳起來，說我是屠家之光！」

第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10/12(六) 晚上7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立MOD綜合台收看直播。
 

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