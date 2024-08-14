《地面師》海報撞臉台灣5大咖！視網膜C位零違和…「他」一直被私訊

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《地面師》在全球熱播，在台灣也掀起熱烈迴響。該劇找來一票實力派演員合作，包括綾野剛、豐川悅司、北村一輝等人，主視覺海報充滿魄力，有網友發現，劇中演員撞臉台灣多位名人，引發熱烈討論。

▲日劇《地面師》撞臉台灣5大咖。（圖／翻攝自臉書）

《地面師》目前在全球非英語節目收視排名第3，台灣也持續是前2名的作品。知名粉絲專頁「台灣迷因」透過修圖變成台版海報，綾野剛變成視網膜，豐川悅司變成黃國倫，小池榮子變成苗可麗，北村一輝變成林智賢，瀧正則變成白雲，台版選角與日本原版相當神似。

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▲綾野剛撞臉視網膜。（圖／翻攝自臉書）

▲豐川悅司撞臉黃國倫。（圖／翻攝自臉書）



視網膜大方留言「我來想想看怎麼演」。而撞臉豐川悅司的黃國倫也發文「這兩天一直被私訊」、「我一直都很低調，但還是被發現」，黃國倫老婆寇乃馨笑回「如果連我都會認錯？那就真的是沒錯了！看來⋯今晚我必須得拉著黃國倫熬夜來刷劇，看看他的表現如何」。白雲也來留言「凡走過必留下痕跡……有這麼巧嗎！」林智賢也轉發貼文「敬請支持台灣版～地面師」。

▲小池榮子撞臉苗可麗。（圖／翻攝自臉書）

▲瀧正則撞臉白雲。（圖／翻攝自臉書）

▲北村一輝撞臉林智賢。（圖／翻攝自臉書）

網友笑回「真的超像黃國倫！！我昨晚追的時候才跟妹妹說」、「這部很好看，但真的會想到黃國倫」、「還真的挺像的ㄟ 」、「剛想說C位沒換啊，看字才發現，我靠，視網膜根本一模一樣」、「白雲太像」。