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Lisa加入影集《白蓮花大飯店》第3季　暢談首次拍戲心得

Lisa個人單飛事業相當耀眼，不只推出單曲，也首次跨足戲劇。（Jack Bridgland攝／索尼音樂提供）

▲Lisa個人單飛事業相當耀眼，不只推出單曲，也首次跨足戲劇。（Jack Bridgland攝／索尼音樂提供）

圖文／鏡週刊

在接受美版《Elle》雜誌的訪問當中，韓團BLACKPINK的泰國籍成員Lisa談到自己的單飛事業，以及加入影集《白蓮花大飯店》（White Lotus）第3季、首度演戲的心得。

今年2月，HBO宣佈《白蓮花大飯店》第3季於泰國開拍；對Lisa來說，加入這齣人氣影集並不是為了什麼名利，而是她本來就是這齣戲的忠實粉絲，非常崇拜監製麥可懷特（Mike White），「我認為他是個天才。」Lisa說當初被通知試鏡成功時，無比興奮，導致忍不住都哭了，「當時我是跟我朋友、我媽媽的朋友、還有我媽媽在一起，但我向跟他們透露任何關於試鏡的消息。加上這還是我頭一回演戲，所以我的情緒本來是無比開心的，接著就是『等一下、等一下，我是要怎麼演戲？』」

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Lisa跑去上了表演課程，替這齣戲做了一些準備；至於網友懷疑她加入《白蓮花大飯店》第3季，是因為要在戲裡開口唱歌，但沒有得到她的證實，「這一切對我來說相當新鮮，我覺得跟拍攝MV很相似...我很興奮粉絲可以看到這部戲。我想播出之後，大家會更喜歡泰國。」

《白蓮花大飯店》第3季的故事背景發生在泰國，Lisa說在泰國拍戲的好處是，每天收工後都可以就近去找媽媽、吃她煮的飯，多花時間跟家人在一起。

至於那些懷疑BLACKPINK是否就此解散的粉絲，Lisa表示團體當然會繼續運作下去，「我們會繼續進行團體活動的，放心，我們以BLACKPINK為榮，我也喜歡BLACKPINK，這不光是為了我們的歌迷，也是為了我們自己...毫無疑問地，這是我們的人生。」

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鏡週刊, Lisa, 白蓮花大飯店

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