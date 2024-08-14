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影／BTS SUGA酒駕當晚動線曝光！　連喝2攤「騎車轉彎跌倒」安全帽也掉了

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA酒後騎乘電動車（전동 스쿠터），從一開始的聲明到現在各方監視器所拍下的畫面，其中一度出現他和公司BigHit Music聲明幾乎全部與真相有出入的狀況，而隨著新的視角影片和真實動線曝光後，再次引起熱烈討論。

▲▼SUGA。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

▲SUGA 6日酒後騎乘電動車。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

據韓媒《東亞日報》報導，SUGA於6日晚間11點10分（南韓時間）左右，騎乘著電動車到Nine One Hannam正門處摔倒，被巡迴中的3名員警發現，身上的酒味也被注意到，進行酒精檢測後是到吊銷駕照的0.227％。警方表示，SUGA當天晚上9點左右在漢南五岔路口附近的餐廳和朋友們喝酒聚會，接著一起到工作室喝酒，最後他自己騎乘電動車回家，工作室離Nine One Hannam大約500公尺遠。

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▲▼SUGA。（圖／翻攝自NAVER TV／TV조선 뉴스）

▲SUGA騎在人行道上（紅框）。（圖／翻攝自NAVER TV／TV조선 뉴스）

而從韓媒《TV朝鮮》曝光更完整且還有Nine One Hannam正門監視器的影片中，可見SUGA在人行道上騎著電動車，正要轉進住處大門時突然失去重心摔倒，連安全帽也脫落，他緩緩站起來去撿安全帽時，就有3名員警前來關注，也就是這時候被發現酒駕的。

▲▼SUGA。（圖／翻攝自NAVER TV／TV조선 뉴스）

▲SUGA轉彎進住處社區大門時失去重心跌倒，撿安全帽時被警方關切。（圖／翻攝自NAVER TV／TV조선 뉴스）

《東亞日報》和《TV朝鮮》曝光完整動線和完整影片後，韓媒《JTBC》於7日上傳的「SUGA在道路上騎著電動車」的監視器畫面也被認為片中的男性並不是SUGA，但也有人認為，BigHit Music在7日深夜發出二次聲明時，並沒有否認片中男性不是SUGA，因此韓媒《JTBC》所曝光的影片不一定不是SUGA。不過，《JTBC》已在今（14日）午間12點35分（台灣時間）左右將影片轉為私人影片。

▲▼SUGA。（圖／翻攝自YouTube）▲▼SUGA。（圖／翻攝自YouTube）

▲《JTBC》曾指一位騎電動車在道路上的人是SUGA，隨著SUGA騎在人行道上影片曝光後，《JTBC》將影片轉為私人。（圖／翻攝自YouTube）

這2則報導也掀起了熱烈討論，「那台車甚至還是他自己的」、「騎在道路上覺得是他差點死了，但騎在人行道上是差點殺人了好嗎」、「一開始那個騎在道路上的影片，是因為他什麼都不記得了才沒能反駁的嗎」、「其實比起道路騎在人行道上問題更大吧，不管怎樣都不能騎在人行道上的」。

▼《TV朝鮮》曝光監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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防彈少年團, BTS, SUGA

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