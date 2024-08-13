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峮峮罕見動怒！KID嚇壞留陰影「有些底線不能觸碰」　學乖不敢亂鬧人

記者孟育民／台北報導

本週的《星光雲！RUN新聞》放暑假遊宜蘭第二天，KID和峮峮一起前往馬場體驗騎馬、喝到超新鮮的現打果汁，更吃到宜蘭必吃的櫻桃烤鴨。眾人吃吃喝喝相當愜意，KID在買早餐時忍不住大跳跳韓女團newjeans舞蹈，跳完還笑說：「我會不會被他們粉絲罵！」雖然被峮峮等人唾棄，直呼根本不像，但獲得早餐店阿姨給予高度讚美！

▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗騎馬。（圖／ETtoday）

▲▼KID突然跳起newjeans舞蹈。（圖／ETtoday）

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▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗騎馬。（圖／ETtoday）

另外，這次暑假特別企劃前往宜蘭進行兩天一夜的小旅行，兩人還前往宜蘭馬場體驗騎馬活動，在美麗的落羽松下騎馬，讓KID直呼：「浪漫！」當近距離餵馬匹吃紅蘿蔔，一開始接觸到馬的峮峮，連餵馬吃個紅蘿蔔都尖叫聲連連，讓KID超無奈。

▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗騎馬。（圖／ETtoday）

▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗餵馬、騎馬。（圖／ETtoday）

▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗騎馬。（圖／ETtoday）

結束騎馬行程後，KID對峮峮說：「我看妳好像有一點小懼怕馬。」峮峮立馬承認：「因為我懼高，所以上去就覺得很沒安全感。」聽到懼高讓KID忍不住回憶往事：「聽到怕高，不知道為什麼我就有一種陰影蹦出來，我想到我在日本（外景）弄妳那一次，妳（臉）超兇的啊，一直在兇我。」有了上次的經驗，KID知道了峮峮的底線，「其實妳蠻好欺負的，可是有些底線是不能碰觸，就像高這件事，我也不是那種白目，高的我就不會弄妳，因為那是真的怕，整人是想要鬧一下，不是要戳人痛點。」峮峮對此則說：「那次我是真的很害怕！」

▲▼KID、峮峮前往宜蘭體驗騎馬。（圖／ETtoday）

▲KID不敢亂鬧峮峮。（圖／ETtoday）
 

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峮峮, KID, 星光雲！RUN新聞, 騎馬

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