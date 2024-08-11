奧運選手梁偉鏗也來了？蔡哥朝聖aespa狂跳〈Armageddon〉9千人嗨爆

記者吳睿慈／桃園報導

南韓女團aespa連續3天在林口體育館開唱，演唱會安可前，主辦都會尋找觀眾站起來尬舞，繼第一天的「保庇天后」王彩樺熱舞、第二天的網紅Joeman現身後，第三天觀眾席也出現了撞臉「奧運選手」梁偉鏗的蔡哥，全場嗨到不行。

▲▼aespa連續3天在林口開唱。（圖／記者黃克翔攝）

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蔡哥11日現身aespa演唱會觀眾席，當被大螢幕拍到時，性格外放的他，立刻從椅子上跳起來，跳著歌曲〈Armageddon〉，連招牌震胸、扭動手指以及雙手分開的動作都很到位，對團體非常舞蹈非常熟悉，搭配他的燦爛笑容，畫面討喜，觀眾也笑得很開心。

▼▲蔡哥朝聖aespa狂跳〈Armageddon〉9千人嗨爆。（圖／讀者提供）



事實上，蔡哥近來才因長得像「奧運選手」梁偉鏗聲名大噪，他事後在IG模仿梁偉鏗得分後噘嘴、握拳的模樣，還附上了梁偉鏗原版的畫面，寫下「揣摩了一下，有像嗎？」大票網友覺得非常相似，連台灣羽球天后戴資穎都在底下回覆「蔡哥～你終於發現了」。

蔡哥11日現身aespa演唱會全場嗨翻，另外，aespa此趟訪台一共5天4夜行程，10日還品嚐了吃鳳梨酥、紅燒牛肉麵、雞排、小籠包、大腸麵線等道地台灣美食，團體演唱會結束即返韓，離台班機不公開。