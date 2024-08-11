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他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答了

記者劉宛欣／綜合報導

中華隊霹靂舞選手孫振（Quake）在第二場、第三場預賽中，不敵荷蘭MENNO、哈薩克AMIR，無緣進入8強，但精彩的舞姿仍在社群上掀起討論。其中，有不懂霹靂舞的網友提問為何另一個台灣「舞王」許凱皓沒有代表台灣出賽，認為他比孫振更有經驗，釣出許凱皓苦笑解答「我跳的是Locking」。

▲網友發文，釣出許凱皓親自解答。（圖／翻攝自Threads）

▲許凱皓也有「舞王」稱號。（圖／翻攝自許凱皓Instagram）

有網友在Threads上提問「為什麼許凱皓沒去比奧運男子霹靂舞啊！論資歷他應該比孫振更有經驗」，似乎搞不清楚街舞分類，不久後許凱皓親自留言寫下「哥，因為我跳的是Locking...」與這次奧運項目霹靂舞（Breaking）不一樣，之後他也特地拍攝了一支reels上傳到Instagram，向廣大網友解釋。

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▲網友發文，釣出許凱皓親自解答。（圖／翻攝自Threads）

▲網友發文，釣出許凱皓親自解答。（圖／翻攝自Threads）

有趣的是，該篇貼文有網友煞有其事地回覆「隨手查，沒看到他的世界排名，大概是沒去比資格賽拿積分吧，50座冠軍如果沒有任何一個是奧委會認證的比賽，那他的積分就跟我一樣是零，奧運不是每個國家固定名額，想派誰就派誰，是看個人積分跟世界排名的」，竟然還有數百人按讚，讓許凱皓忍不住留言「？？」表達震驚與無奈之情。

▲網友發文，釣出許凱皓親自解答。（圖／翻攝自Threads）

▲網友長篇分析，讓許凱皓傻眼回覆了兩個問號。（圖／翻攝自Threads）

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孫振, 2024巴黎奧運, 巴黎奧運, 2024奧運, 霹靂舞, 許凱皓

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