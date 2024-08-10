Junior忘記七夕情人節倒頭大睡　林萱瑜出賣床照辦促銷：提醒一下

記者蔡宜芳／綜合報導

林萱瑜在去年接受Junior（韓宜邦）求婚，並於6月完成結婚登記，正式升格夫妻。她10日深夜透露，丈夫竟遺忘七夕情人節、倒頭呼呼大睡，讓她不得不祭出大促銷活動「提醒」對方；而Junior在得知後，直呼「真的超傻眼」。

▲Junior和林萱瑜因拍戲結緣。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜在去年和Junior創立膠原蛋白品牌，她於10日七夕情人節做促銷活動，並附上老公熟睡的照片，說道：「嗯～睡得真香，在此公告，某韓姓先生忘了明天是情人節，我決定我要想一個活動，來讓他知道今天是情人節。」並俏皮補充說：「我真的只是想提（嚇）醒（嚇）他。」

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▲林萱瑜出賣Junior睡覺的照片。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

結果，Junior早上起床看到林萱瑜的動態後，表示自己很傻眼，佯裝抱怨說：「工作很累，我不能早睡嗎…妳這樣一直辦活動…我……我…」然而，他話鋒一轉，又表示：「算了…情人節快樂，妳開心就好…」對此，林萱瑜則回覆問：「我的巧克力呢？」對於老公在情人節沒有任何表示很在意。

▲Junior發文。（圖／翻攝自Facebook／Junior 韓宜邦）