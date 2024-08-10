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蹦闆穿到假貨被說「翻車了」！忍10天首回應：Joeman蕾菈都沒翻了我翻屁

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，日前卻意外檢驗出老婆送的名牌服飾是假貨，加上穿了這款衣服後，許多粉絲想跟風購買，他才連忙公開真相以防有更多人受騙。沒想到，事後因此被網友直指「假貨翻車」，讓他近日決定正面回應！

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲蹦闆回應被說翻車。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

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面對網友批評，蹦闆事隔10天無奈笑回：「別鬧了，我都做9年了，翻車什麼？」他再次強調衣服當初是由老婆購入的，當然不疑有他地穿上，而且他的鑑定師資格只包括皮件、貴金屬和手錶3大類，服飾的複雜性和出錯率高，他平常本就不收購。

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲蹦闆強調當初公開的原因是怕還有人受騙。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

蹦闆表示之所以決定坦承穿到假貨，是基於「好心」，不想有網友再度因此上當，「我又不是販售，怎麼會翻車？Joeman跟蕾菈都沒翻車了，我翻什麼屁？」

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲▼蹦闆：「Joeman跟蕾菈都沒翻車了，我翻什麼屁？」（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲▼蹦闆。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

不只這樣，蹦闆還提到近年也翻車的Toyz（劉偉健）、游否希和統神等人，「我也是看著這些人，我也知道身為公眾媒體者，做人做事要更小心。所以那些事情，我不會幹！」

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